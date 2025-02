Ariete

Avrete bisogno di sentirvi legati a qualcosa, connessi a abitudini o a cose normali, forse per ritrovare una certa sicurezza, per vivere in modo più sereno il presente.

Toro

Qualcuno si comporterà in modo molto logico e razionale, tanto che vi chiederete se forse non vi state allontanando un po’ troppo da certe realtà, dal concreto.

Gemelli

Sole e Mercurio oggi sono uniti, per questo avrete un’ottima possibilità di fare chiarezza, di mettere a fuoco certe situazioni, avendo una visione precisa del tutto.

Cancro

Qualcuno saprà raccogliere le vostre energie, la vostra passione che non sempre riuscite però ad esprimere completamente. Fidatevi degli altri, siate aperti a tutto.

Leone

Forse è arrivato il momento di parlare apertamente, di dire ogni cosa, ammettendo realtà e punti di vista. Fatelo però con delicatezza, perché qualcuno potrebbe reagire.

Vergine

Vi piace la chiarezza, amate le cose nitide, comprensibili. E la congiunzione tra il Sole e il vostro Mercurio vi aiuterà proprio in questo, a percepire sempre trasparenza.

Bilancia

La Luna proverà a farvi sentire improvvisamente responsabili per qualcosa, sempre in dovere di fare e di dimostrare a qualcuno. Accertatevi solo di non esagerare.

Scorpione

Momento fatto di conferme e del bisogno di una nuova verità. Molti i pianeti che vi parlano di comprensione, del provare a capire come stanno le cose.

Sagittario

C’è solo un modo per parlare a chi amate, alle persone che contano: la verità. Mercurio e il Sole vi mettono davanti alla necessità di essere sempre molto sinceri con tutti.

Capricorno

Marte si connette al vostro Saturno provando a ricordarvi di certe persone, di piccoli affetti e di dinamiche intime, personali. Mettete passione anche nelle piccole cose.

Acquario

Marte prova a mettervi addosso una inutile fretta. Ma voi, grazie a Mercurio, riuscirete a chiarire ogni cosa, definendo i tempi e i modi per fare ogni cosa.

Pesci

Forse perché capite che qualcuno sta provando a fare chiarezza, ecco che avrete voglia di essere più logici e razionali con tutto. Senza mai esagerare con la fantasia.