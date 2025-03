Ariete

Decisamente un tempo che potrete e che dovreste trascorrere solo con le persone importanti, solo con chi davvero rappresenta qualcosa di prezioso, di unico.

Toro

Sarete piuttosto sensibili al dire, al parlare, al connettervi con le persone. Ma lo farete usando grande empatia, entrando veramente nei pensieri e nei desideri degli altri.

Gemelli

Provate ad essere molto decisi e determinati nel fare le cose, andando oltre i consigli o i dubbi di qualcuno, dimostrando una grande coraggio e un po’ di sano ottimismo.

Cancro

Davvero la Luna, tanto forte e vicina, vi rende i protagonisti di questo cielo, il segno più forte e più capace di gestire persone e problemi. Sentitevi liberi di fare, di decidere.

Leone

Ci sono momenti in cui dobbiamo lasciar fare al caso, al destino, facendoci da parte e osservando le direzioni del cielo. Non preoccupatevi troppo per nulla.

Vergine

Arricchite i pensieri e la mente con proposte originali e speciali, con entusiasmi e speranze che vi spostino in avanti, che movimentino il cuore e le ambizioni.

Bilancia

Accettate il comportamento di qualcuno che farà e che lavorerà con decisione, con vera passione. Non siate insomma diffidenti o troppo critici con gli altri, perché forse hanno ragione.

Scorpione

La Luna non smette di caricarvi di emozioni, di una forza speciale che potrete usare per vivere al massimo il momento. Sentitevi capaci di qualcosa di più e di meglio.

Sagittario

Vi confronterete con persone capaci di scegliere e di agire, che non staranno troppo ferme. E subito potreste sentirvi meno bravi, confrontandovi con certe passioni.

Capricorno

Dovreste fidarvi degli altri, dei loro entusiasmi che hanno parecchio da dirvi e da insegnarvi. Dunque evitate le chiusure, quella diffidenza che forse sa di insicurezza.

Acquario

Piccole occasioni o situazioni, vi aiuteranno a vivere particolarmente bene questo momento. Si apriranno occasioni per fare ciò che dovete, per non rinunciare a nulla.

Pesci

Saprete andare oltre i soliti dubbi e le paure per vivere un momento intenso, carico di passione e di energia. Divertitevi e provate a non pensare a ciò che vi fa paura.