Ariete

Qualcuno potrebbe rendere meno facile credere o sperare in qualcosa, e non vi sarà troppo chiaro se lo faccia per concretezza o per altro. Ma voi non ascoltate.

Toro

Avete voglia e bisogno di cose concrete, reali, di verità impossibili da non capire, da non vedere. Le vostre stelle chiedono e offrono onestà, chiarezza, sempre.

Gemelli

Godetevi una Luna amica, con i suoi buoni umori, condividendo con le persone vicine questo momento lieto, luminoso. Non fate nulla che possa appesantirvi.

Cancro

Avete voglia di farvi coccolare dai pensieri migliori, di credere e di sperare nella fortuna delle cose, nel miglior esito possibile. Perché è un’energia che vi aiuta a vivere meglio.

Leone

Capirete che certe idee o certe invenzioni sono oggettivamente difficili da realizzare, che ciò in cui avete creduto o sperato non mantiene le promesse. Non rimaneteci troppo male.

Vergine

Metterete in chiaro, con qualcuno, i vostri impegni personali, spiegando perché non potete fare certe cose, perché non avete tempo per accontentare tutti.

Bilancia

Sentite il bisogno di parlare molto chiaro a qualcuno, andando persino oltre la vostra difficoltà nel dire le cose meno piacevoli. A volte è necessaria l’onestà delle parole.

Scorpione

Avreste voglia di fare mille cose e di usare al meglio il vostro tempo libero, ma qualcosa ve lo impedisce, forse cose o persone di casa che vi chiedono di più.

Sagittario

Venere, dal vostro segno, litiga con il solito Nettuno in vena di scherzi e di bugie. Dunque preferirete la chiarezza e le giuste parole, evitando di usare mezze verità.

Capricorno

Qualcuno sembra essere pieno di idee e di iniziative chiedendovi di fare qualcosa insieme a lui, di condividere un’idea. Ma siete sicuri di averne voglia?

Acquario

La vicinanza della Luna vi renderà piuttosto insofferenti verso certe persone e le loro priorità, e i loro impegni. Preferite insomma vivere in modo tranquillo e distaccato.

Pesci

Convincetevi che, per poter fare una buona figura, stavolta vi serva una certa chiarezza, sia necessario muoversi bene e non commettere errori di distrazione.