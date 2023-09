Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre

I l Sole si carica delle ultime passioni estive, in compagnia di un Plutone un po’ nostalgico. Mentre Giove e Mercurio lasciano spazio all’ottimismo





Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Appena prima di opporsi, il Sole ti carica di grandi passioni, rendendo intense e ancora calde le ultime giornate settembrine. Non perdere, però, di vista le cose che ti piacciono, né smettere di credere in altre occasioni e possibilità diverse. Tutto il resto verrà da sé.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

È arrivato il momento di pensare bene alle cose che fai, perché è evidente che non ti soddisfano più così tanto. Analizza ogni situazione nel dettaglio e valuta pro e contro, anche se ti sembra un esercizio noioso o inutile. Fallo per ripartire con il piede giusto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Stavolta Mercurio ti dà ragione. Ti aiuta a vincere un confronto, dimostrando quello che sei. Il consiglio è di puntare sulle parole, in tutte quelle occasioni di scambio che servono ad andare a fondo e comprendere certe verità. Non avere paura di ammettere ciò che pensi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La rinnovata quadratura del Sole getta nuova luce su certe cose intime, che già Marte aveva iniziato a rendere attuali. Convinciti che questo è il tempo dei buoni propositi e delle sfide, il momento in cui dirti la verità per fare le mosse giuste. Scommetti sul tuo coraggio.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Si annuncia una settimana piuttosto interessante. L’amatissimo Sole si riaffaccia sul tuo presente, aiutandoti a migliorare il look ed essere forte e coraggiosa con le persone che ti sono accanto. Affronta ogni cosa sapendo di godere del favore del cielo, consapevole del tuo ruolo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio stavolta funziona, parla e non ti tradirà. Ecco perché puoi coltivare un potente ottimismo, mentre ti confronti con alcune certe persone o situazioni e devi decidere cosa occorre fare. Metti da parte la prudenza e gioca un po’ con il destino.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

In questi giorni comincia la tua stagione, l’autunno che ti appartiene e ti celebra. Quest’anno festeggi in compagnia di Marte, che ti regala passione ed energia, assieme alle persone a cui vuoi bene e a situazioni importanti che non vengono per caso. Condividi i tuoi sogni più belli.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

È una settimana di stanca. Hai l’impressione di avere perso l’entusiasmo e metti da parte passioni e progetti, ma non è così. Forse stai solo rimandando il tuo appuntamento con qualcosa di cui non hai voglia, o stai prendendo tempo per poi fare di più. Nessuna fretta, please.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Marte e il Sole sono in posizione favorevole e fanno a gara per stimolare la tua immaginazione, accendere e rendere speciali i sogni che coltivi da un po’. Non perdere la speranza, fai sempre trionfare l’ottimismo, convinciti che qualcosa di bello sta per accadere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Il Sole si mette di traverso, chiedendoti più impegno e tanta energia per arrivare a tutto. Ma tu puoi fidarti di una logica infallibile, di idee e intuizioni che rendono meno oneroso l’impegno che ci metti e ti spianano la via. È tutta una questione di buon senso, vero?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Finalmente arriva qualche segnale interessante dal pianeta dell’amore, con il Sole che è un buon alleato, perché rende subito più facili gli scambi del cuore. Qualcuno ha voglia caricarsi di energia per poi coinvolgerti in qualcosa di bello. Dovrai solo lasciarti abbracciare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Nonostante Giove e Nettuno continuino a renderti dubbiosa, sembra che in questa settimana tu possa davvero chiarire qualcosa di importante e che riguarda qualcuno che ami. Mercurio rende facile il dialogo e, se sarai sincera, avrai l’occasione di fare bella figura.