Oroscopo dal 28 dicembre al 9 gennaio

I l nuovo anno riparte dalle verità che Giove e Mercurio iniziano a svelare. Mentre Marte libera dai legami a cui non si crede più



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non dare ascolto a chi ti sprona aimpegnarti anche in questo periodo “sospeso”. Goditi le piccole gioie del cuore, i tanti momentigentili che Venere e Mercuriosapranno regalarti. E, poi, assecondail tuo bisogno di sentirti liberae vivere esperienze speciali.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Buone notizie in arrivo. Giove ricomincia a soffiare sul fuocodella fortuna, a concederti quei piccolifavori che semplificano ogni cosa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il cielo cambia letteralmente sotto ai tuoi occhi, imponendoti veloci aggiustamenti di rotta. Impara aessere più gentile e comprensiva e smetti di combattere per imporrele tue idee. Mercurio è con te eti aiuta a “funzionare” meglio, facendoti sentire a posto in ogni situazione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Ripartono i sogni, crescono le speranze, migliorano le passioni. Tutto merito degli ultimi favoricosmici dell’anno, delle stelle che hanno intuito il tuo bisogno dicredere in qualcosa di bello, per cominciare bene il 2024. Non cedere alle provocazioni di Marte, sii zen.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Venere e Giove non sono fermi,e hai la netta sensazione cheprogetti e ambizioni riprendano a funzionare, per concretizzarsi finalmente nel nuovo anno.Anche Mercurio è dalla tua parte e ti aiuta in tutte quelle piccole imprese che stanno ricominciando a piacerti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Senti un urgente bisogno diriscatto e ti fai sempre più forteper dimostrare a tutti che sai esattamente ciò che vuoi.Anche il cielo aiuta a prendere le decisioni migliori, quelle cherendono vincenti. Qualcuno ti darà ragione, facendoti felice.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Il tuo cielo è davvero bellissimoin questi giorni, grazie a tantipianeti amici, e ti concedeuna grande scioltezza nel comunicare bellezza e seduzione. Ora sei davvero pronta a rifiutare ogni imposizione,a dire “no” alle proposte che tistanno strette o non ti interessano.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Giove riparte e vuoi raccoglierela sua sfida, non accettando di essereda meno rispetto a chi sembramuoversi più veloce e con maggiore determinazione. Ti serve un’iniezionedi coraggio, sii tosta e coraggiosa soprattutto con chi cerca ogni pretesto per farti sentire inadeguata.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Mille magie accadono nel tuosegno. Venere prende il postodi Marte, mentre Mercurio riparte proprio dalle tue stelle. Cosìtutto si fa più leggero, facile e sopportabile, perché ora ti è chiaroil senso di ogni cosa. Un’ottima occasione per respirare bellezza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Malgrado qualcuno provi amettere in discussione il tuo mododi essere e di fare, Marte è con tee ti aiuta a difendere le tue ideee a non mollare i progetti che haiper le mani. Giove rimette in motola migliore fantasia, la giusta immaginazione che illumina.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcosa si chiarisce, diventapiù facile e comprensibile, perquesto riesci a sbrogliartelain fretta. Sfrutta questi giorni di vacanza per programmare qualcosa che ti faccia stare bene. Nondevi per forza dare sempre la precedenza a doveri e impegni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Giove ricomincia a funzionare bene,così ti senti d’un tratto moltopiù vicina a tutto e a tutti.E accanto a te c’è qualcuno che dimostra di stare al tuo passo, venendoti incontro per non deluderti. Anche l’energia interiore cresce,e diventi irresistibile e passionale.