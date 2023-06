L a Luna Piena aiuta a fare le scelte migliori, mentre Nettuno si diverte a confondere le idee in questi giorni d’inizio estate. Oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio 2023. Come ogni giovedì le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, anche su Instagram.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Fino a domenica l’aria è un tantino elettrica e le dispute sono all’ordine del giorno. Ma basta riconoscere quanto sei nervosa per appianare ogni tensione. Un consiglio? Concediti qualcosa di bello e che senti di meritare. Da lunedì le cose si complicano e sul lavoro sarai sotto tiro.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Luglio chiede soprattutto chiarezza e precisione, altrimenti rischi di perdere tempo e fare solo buchi nell’acqua. Metti da parte sogni e speranze per nutrirti di concretezza. Con un accorgimento, però: fai attenzione a non esagerare o potresti perderti qualcosa di bello e di speciale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Nonostante Nettuno provi a confonderti le idee e a mettere un po’ di zizzania, hai Sole e Mercurio dalla tua parte che non ti permettono passi falsi e rinunce. Continua a darti da fare anche se pensi che qualcuno stia remando contro, fai chiarezza sull’obiettivo a cui stai mirando.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Sei entusiasta e metti in campo mille progetti, ma anche piuttosto serafica.È così che riesci a fare ogni cosa con calma, scegliendo tempi e modi opportuni. La Luna Piena aiuta a chiarire le idee sulle vere intenzioni di qualcuno. Convinciti di essere la più forte, almeno per questa volta.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

È un momento magico, hai attorno tante persone che ti vogliono bene e riesci a portarle dalla tua parte, convincendole a seguirti. Ti guida uno spiccato intuito, che fa vincere ogni scommessa senza troppa fatica. Sfrutta la fortuna del momento per metterti nuovamente in gioco.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Nonostante Nettuno si diverta a instillare dubbi e confondere sogni e realtà, Mercurio fa di tutto per regalarti fiducia nelle tue capacità e voglia di collaborare. Sfrutta le stelle per portare a termine un progetto importante e che non puoi proprio gestire con le tue sole forze.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria Non è questo il momento ideale per inseguire i sogni, e nemmeno per credere o sperare che si possano ottenere cose difficilmente realizzabili. In questi giorni, quello che serve è concretezza e idee chiare. Metti in stand by i tuoi desideri, fino a quando il cielo non cambierà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Le stelle suggeriscono prudenza. Resta con i piedi piantati a terra, evita di farti coinvolgere in un’avventura che potrebbe trasformarsi in una piccola follia. Se non sei convinta delle proposte che ti vengono fatte, non accettarle solo perché hai voglia di spezzare la routine.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco Qualche pianeta ci mette lo zampino, facendoti perdere i tuoi punti di riferimento, e anche le relazioni con le persone che ami diventano meno solide. Prova a sfruttare la giornata di sabato per chiarire la tua posizione e stringere nuove alleanze. Costruisci un ponte da cui ripartire.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra Stai tranquilla. Non preoccuparti se Sole e Mercurio ti abbagliano con i loro miraggi, le mezze verità e le promesse mancate. Presto la Luna Piena nel tuo segno ti aiuterà a sciogliere i nodi in molti ambiti. Per avere un quadro della situazione più chiaro, devi solo pazientare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Giovedì Saturno stringe un patto con il Sole, aiutandoti a sviluppare una speciale empatia con le persone che ami. Nel weekend, però, sei concreta e aperta agli scambi di opinioni e idee, che fanno costruire relazioni solide. È ora di chiedere qualcosa di importante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua

Nettuno e Saturno sono retrogradi, per questo hai difficoltà a dare spiegazioni e anche a concentrarti. Fai finta di niente. Accettati così, anche se sei attanagliata da mille dubbi. Non puoi chiedere a te stessa quella chiarezza che nemmeno il cielo può esprimere.