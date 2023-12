Oroscopo della settimana dal 21 al 27 dicembre

I nizia l’inverno, ma il cielo potrebbe sorprenderci grazie a un calore inaspettato, con slanci di dolcezza e di passione che aiutano a vivere bene il tempo della festa

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questi ultimi cieli dell’anno sembrano volerti raccontare di nuovi equilibri, di una sfida nel vivere con precisione ogni impegno, senza dimenticarti però dell’intimità, di quelle cose e persone che diventano ancora più importanti in questo periodo. Devi essere generosa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non essere impaziente o troppo ribelle con il tuo presente, non farlo perché poi ogni cosa si sistemerà, senza fatica. Intanto abbraccia quel Sole che sa come farti riconoscere le cose che davvero contano, che sono importanti. Lascia che una Luna grande e generosa ti riscaldi il cuore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio torna indietro per riportare a galla qualcosa che avevi messo da parte, forse dimenticato. È importante che tu decida di affrontare ogni cosa, di non rimandare più con quei dialoghi che possono migliorare ogni energia. Prometti nuova chiarezza alle tue feste. .

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

In attesa che la Luna Piena brilli, subito dopo Natale e dal tuo segno, ti accorgerai di come certe persone ora siano disposte a parlare, a condividere emozioni e dolcezze, sorprendendoti un po’. Sembra proprio che la qualità della festa sia salva, che tu possa sperare in ottime cose.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Poco prima del Natale, saprai finalmente mettere a fuoco ciò che non va, quelle cose che non ti funzionano così bene. Interessante soprattutto la vigilia, quando davvero ti verrà facile discutere, capire e dimenticare (o farti perdonare). Non resistere ai buoni propositi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Devi accettare che una parte di te abbia bisogno di fermarsi e di capire, abbracciando quelle persone e quelle situazioni che danno un sapore ed un valore diversi alla festa. Non essere orgogliosa e ammetti di dover accettare qualcosa in nome dell’armonia, dello stare bene insieme.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Metti da parte ogni tipo di fretta o di ambizione per concederti solo alle cose intime, per dedicare il giusto calore e la migliore attenzione a chi ti appartiene veramente. Lascia fluire le parole o gli abbracci, dimenticati di certe regole e di quelle cose che ti allontanano dal cuore.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Si sa che Venere non smette di regalarti un look bello e gentile, qualcosa che sarà ancora più utile in giornate come queste. E poi non dimenticarti della Luna Piena, di quella forza speciale che, subito dopo Natale, ti aiuterà a definire le giuste priorità per l’anno nuovo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Mercurio torna indietro, torna nel tuo segno, avvicinandoti così a persone che ammettono di aver forse sbagliato, che ti daranno ragione ricercando il tuo calore, il tuo affetto. Intanto cresce il bisogno che senti di brillare, di vivere al di sopra delle stelle. Non accontentarti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Inizia l’inverno, la tua stagione, il tempo che ti vede protagonista. Ed essere al centro dell’attenzione ti piacerà, ti farà sentire al top e anche utile alle persone che vivranno con te il tempo della festa. Ascolta la Luna Piena, prova a capire come puoi accontentare chi ami.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Le stelle ti fanno un piccolo dono, ti consentono, cioè, di vivere feste in cui starai benissimo, in cui amare ed essere amata sarà la cosa più bella, più semplice. Soprattutto nel giorno della Vigilia, quando Sole e Saturno lavoreranno, gomito a gomito, per regalarti tanto amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Questo cielo riaccende i tuoi sogni, le tue migliori speranze, la voglia di guardare già al nuovo anno con occhi incantati, colorati di passione. Nel mentre fai di tutto per divertirti, usando la Luna Piena del 27 per inventarti amori e sorprendere il cuore. È tempo di stare bene.