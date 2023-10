Oroscopo della settimana dal 5 all’11 ottobre

P lutone alleggerisce i dubbi e avvicina alla verità in modo garbato. Quando bellezza fa rima con misura, i progetti belli funzionano sempre

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ci sono tanti piccoli compiti in serbo per te in questi giorni. Mercurio ti vorrebbe più aperta e comunicativa con le persone che ami, forse per aiutarle a vivere meglio. O tenti solo di liberarti da certi sospetti che non ti fanno sentire del tutto libera? Dovresti fare chiarezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere prende il posto di Mercurio e ti sostiene, provando a regalarti risposte e certezze. All’improvviso hai la netta sensazione di poter ritrovare una parte di te. Allontanati da regole e abitudini che ti hanno stancata e immagina come potrebbe diventare la tua vita. Vivi a colori!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Venere e Mercurio invertono i ruoli, ma non cambia nulla per te. Prova a dare più spazio alla fantasia e cerca di capire a fondo tutto ciò che ti piace e ti accende. Liberati da piccoli e grandi sensi di colpa. Nutriti di cose belle, piccoli dettagli che ti fanno sentire felice.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Plutone spinge ad affrontare un chiarimento, oppure a prendere una decisione. Grazie a Venere, però, non perdi le buone maniere anche quando certe situazioni ti mettono alla prova. Si annuncia una settimana intensa ma utile: è il momento ideale per decidere da che parte stare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Dopo mesi in compagnia di Venere, puoi nuovamente sentirti libera di fare senza che nessuno ti imponga le sue regole. In questi giorni riesci davvero a dire quello che vuoi e con uno stile tutto tuo. Sei decisa e hai voglia di comunicare, è impossibile fraintenderti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio se ne va, ma subito Venere prende il suo posto, imponendoti un deciso cambio di stile. Ecco perché ti senti meno ingabbiata in regole ferree e più sensibile a certe emozioni, a una bellezza che non avevi mai notato. E riesci a capire di che cosa ha bisogno chi ami.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Mercurio arriva nel tuo segno, movimenta le giornate e ti rende più veloce e attenta alle cose del presente. Meglio così perché, molto presto, Plutone ti aiuterà a individuare, e anche a sbrogliare, certi nodi irrisolti. Martedì non avere paura di dire di no.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Venere ti fa sentire forte e più sostenuta, soprattutto dalle persone che hai bisogno di avere vicine. Guadagni forza e sicurezza, tanto da non avere paura di seguire Plutone che esige verità anche scomode. Convinciti che puoi anche decidere di cambiare qualche programma.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Finalmente Mercurio è con te e, come per magia, persone e relazioni smettono di essere un problema, anzi diventano una risorsa su cui puoi contare. Hai la sensazione di essere più forte e capace di gestire le relazioni al meglio, per avere dalla tua parte le persone che ami di più.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Metti da parte, anche se solo per un momento, impegni e responsabilità, e concediti di essere più consapevole. Plutone riparte facendo luce su cose che avevi trascurato. È il momento adatto per dare importanza a tutto ciò che viene dal profondo del tuo cuore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

L’umore è in netta ripresa. Un po’ perché Venere non ti fa sentire più in dovere di dire cose che non condividi, ma anche Mercurio alza l’asticella su idee e pensieri, aiutandoti a capire veramente ciò che desideri, per te e chi ami. Puoi fare il pieno di energia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Dovresti smettere di parlare e, magari, provare a sostituire le parole con dei gesti eloquenti. Venere ti aiuta a scegliere la gentilezza e a prodigarti in piccole cortesie. Intorno a te c’è tanta bellezza, che magari non vedi ma aspetta solo te. Accoglila e abbraccia tutto il mondo!