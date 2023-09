Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre

S arà un piccolo capolavoro di energia quello che Sole e Giove manderanno in onda, per provare a fare chiarezza là dove non ce n’è



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte ti proietta verso certe persone, ti fa sentire quasi in dovere di fare qualcosa per qualcuno, senza risparmiarti e dando sempre il massimo. Per questo sarai generosa nei gesti, disponibile ad aiutare, pronta a fare la tua parte. Chiediti solo se il tuo impegno è davvero apprezzato.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Giove, il tuo ospite, sta per cambiare direzione, smettendo di essere così attivo. Subito sentirai la voglia e il bisogno di fare il punto, di testare la tua reale disponibilità nell’impegnarti per espandere qualità e occasioni. È arrivato il tempo di fare luce sulle tue ambizioni e sui tuoi desideri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno che conosci bene ha voglia di essere notato, di fare cose che portino su di lui nuova attenzione e una luce diversa. Per questo dovrai dare più spesso retta alle persone che ti sono vicine, concedendo loro spazio per esprimersi e per apparire. Mettiti in posizione di ascolto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Ci sono momenti fatti apposta per capire, per misurare occasioni e possibilità. Questa settimana, ad esempio, ti verrà facile confrontare i sogni con le tue reali capacità, così da non inseguire più qualcosa di impossibile o di troppo distante dalla verità. Abbraccia il reale.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non sempre i nostri obiettivi sono chiari o come ce li eravamo immaginati. Per questo ti serve capire dove vorresti essere, valutando persino gli aspetti meno buoni della tua ambizione, decifrando pensieri e stati d’animo che ti convinceranno a dubitare. Non vi è nulla di male nei ripensamenti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Difficile ottenere risposte chiare e precise, impossibile ambire a una logica che, in questo momento, appare rara, quasi introvabile. Prova ad accettare che sia difficile dialogare per ricevere risposte che ti soddisfino. Sii gentile con fantasia, questo modo di entrare in rapporto con gli altri ti servirà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

In questo periodo sei mossa da passioni, da quella forza che non si spiega, che agisce e basta. Ma Venere ora ti aiuta a coltivare mille sogni e progetti, dando un senso e una direzione a ogni desiderio. Accarezza il futuro così da indirizzare meglio la tua grande energia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

È davvero tempo di prendere consapevolezza di certi limiti, di mettere a confronto il tuo bisogno di crescere in coppia rispetto alle reali possibilità della storia che stai vivendo. Dovrai essere molto obiettiva e sincera con te stessa, solo così troverai le risposte giuste.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Forse è arrivato il momento di smettere di preoccuparti delle piccole cose per pensare in grande, dando la giusta importanza a tutto ciò che merita di più e di meglio. Usa questo cielo per capire su cosa devi puntare, distaccandoti da una precisione forse inutile e che assorbe energia

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

In questo periodo tutto risponde a certe logiche, a una concretezza che ami perché ti fa sentire sicura e protetta. Dunque vivi la tua settimana soppesando entusiasmi e pensieri, facendo qualcosa di speciale che porti ancora più in alto ogni vibrazione, ogni movimento. Ti sentirai appagata.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Hai davvero bisogno di far parlare i tuoi dubbi e le tue preoccupazioni più intime con qualcuno, forse per capire se stai esagerando con i pensieri, se la realtà non è poi così difficile come sembra. Confrontati, apri mente e cuore alle opinioni di chi sa ascoltarti ma scegli le persone giuste.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Settimana di ripensamenti e di attenzione a certe dinamiche relazionali, di un modo diverso di vivere rapporti e affetti. Domandati solo se stai facendo qualcosa che non viene apprezzato dagli altri, se il tuo impegno con qualcuno si fa notare oppure no.