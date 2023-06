L ibertà di camminare a piedi nudi, di allontanarsi dalla routine e di aprirsi ai desideri, all’inatteso e alla potente energia dei pianeti. L'estate che sta arrivando promette di essere tutto questo. E offre un mantra speciale per ogni segno dello zodiaco. Scopri il tuo

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Detox time

Da metà luglio Marte smette di incendiarti cuore e mente con le sue idee fin troppo strampalate. È ora di fare una pausa e rilassarsi come si deve, altrimenti l’estate rischia di diventare una corsa a ostacoli. Senza contare che potresti dover gestire le incertezze di chi trova in te un punto di riferimento e non smette di chiederti conferme. Il regalo più bello che può farsi chi è nata sotto il tuo segno, è concedersi il lusso di un’estate detox, e riprendersi quegli spazi che fanno sentire al sicuro e in pace con le stelle. È ancora Marte a chiedere di curare i dettagli e le passioni fugaci di luglio, che forse avevano un po’ fatto uscire dal seminato. Non trascurare l’aspetto esteriore e bada al fisico, dedicandoti a tutte quelle attività che aiutano a liberare la mente. Così potrai ripartire senza troppi pensieri e preoccupazioni da rientro.

Metti in valigia: integratori, tisane e tutto ciò che serve a lasciare andare la tensione e abbracciare una serenità diffusa.

Toro (21 aprile-20 maggio) - La grande fuga

L’estate ha in mente due obiettivi precisi per le nate sotto il segno del Toro: imparare a sentirsi libere da ogni vincolo e dimostrare che possono farcela da sole a dispetto di tutto. Si annunciano sfide importanti da affrontare e vincere, ma sarai ricompensata. Perché ti guadagnerai quel giusto distacco da tutto ciò che rischia di limitarti, facendoti sentire legata a cose in cui non credi nemmeno fino in fondo. E se Venere proverà ad appesantire i tuoi pensieri, fai orecchie da mercante e insegui la leggerezza. Puoi fuggire via, mettendo in stand-by vecchie abitudini e preoccupazioni. Non lasciarti frenare da nessuno, soprattutto da chi vorrebbe metterti in scacco facendoti sentire indispensabile. Allontanati un passo dopo l’altro senza mai voltarti indietro, se vuoi conquistare la tua indipendenza e sentirti realmente felice.

Metti in valigia: la voglia di non tornare troppo presto a casa, di stare lontana senza doverti connettere, senza essere disponibile in ogni momento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Prima tu

Evviva, evviva! Finalmente puoi concederti il lusso di sentirti sconnessa da tutto e da tutti, perché questa sarà la vera mission della tua estate. Giove si nasconde un po’ per farti sentire la vera protagonista della stagione più calda. Adesso puoi decidere per te stessa, imboccando strade inconsuete dove respirare un’autentica aria di vacanza. In luglio avrai una parlantina da fare invidia, mentre in agosto cercherai momenti di intimità, attimi rubati al tuo pubblico e vissuti in una privacy pressoché totale. Insegui l’indipendenza e non chiedere niente a nessuno, né passaggi né favori. Sarai solo tu a scegliere le persone che vorrai avere vicino e riuscirai a convincerle ad accompagnarti nelle tue avventure.

Metti in valigia: un paio di cuffie hi-tech che isolano dal rumore, per proteggere i tuoi spazi e meritati silenzi d’agosto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Avventura(ti)

Per quasi tutto il mese di luglio hai ancora voglia di darti da fare, sbrigando commissioni e portando a termine i tanti impegni con determinazione. Poi, però, finiti i compiti capirai di avere bisogno di avventura. Ribellati a quest’estate che non ti vorrebbe concedere spazi incantati o notti stellate, e non ti ricarica come la bella stagione sa fare. Approfitta della Luna di fine luglio per decidere di muoverti solo come vuoi tu. Se dovessi sentirti assalita dai sensi di colpa, lascia che fantasia e curiosità abbiano la meglio. Fai di tutto per rendere caldissimi i migliori sogni del momento, e scoprire qualcosa di nuovo su di te che ti renderà invincibile.

Metti in valigia: un libretto dove hai segnato indirizzi di luoghi speciali, per sperimentare qualcosa di bello e importante.

Leone (23 luglio-23 agosto) - La vita è bella

A volte sognare (a occhi aperti) fa luce sulle cose e le persone che amiamo di più. Capiterà proprio adesso perché Venere, Marte e Mercurio abitano nel tuo segno, accendendo in te le migliori visioni, ovvero quei miraggi caldi e luminosi a cui è bello aggrapparsi. Quest’estate non smettere nemmeno per un attimo di desiderare. Lasciati sedurre da qualcosa che potrebbe assomigliare a un’illusione ma che, in realtà, ti aiuta a stare bene. Cedi all’ottimismo, sapendo che non mancheranno occasioni per condividere belle esperienze. Celebra la stagione arricchendola con la tua più fervida immaginazione. Da vera leonessa ti piace essere sempre al centro di ogni cosa e non resterai delusa.

Metti in valigia: accessori che aggiungano note di colore al tuo look, per emergere dalla mischia e farti notare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Schiaccia pausa

Quello che ti occorre adesso è una dose extra di relax, perché la tua estate è destinata a essere movimentata. Aspettati, però, anche qualche bella soddisfazione, soprattutto da fine luglio quando energia e forza interiore si daranno appuntamento tra le tue stelle. Lascia da parte la fretta e dai tempo al tempo, presto il cielo passerà dalla tua parte e tutto funzionerà come per magia, perché è così che deve andare. In agosto rilassati, non pensare a niente e fidati di te stessa. Non devi sempre preoccuparti che tutto funzioni, lascia che il destino faccia la sua parte. In fondo, l’estate è fatta apposta per ricaricarsi, vivendo con lentezza senza dare troppo peso a quello che capita. Celebra anche tu il riposo come una forma di rispetto verso te stessa, qualcosa che ti meriti e che ti farà bene.

Metti in valigia: un paio di occhiali da sole per schermarti da tutto e tutti, proteggendoti da quello che non hai voglia di guardare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Musica leggerissima

La tua estate debutta in modo caldo e sensuale quasi a ribadire che questa stagione, per la Bilancia, è un tempo da dedicare a ogni forma di divertimento. Non ti resta che celebrare il piacere, soprattutto prima che le stelle di metà luglio riportino una certa calma nelle tue giornate. La tua parola d’ordine è “distrazione”, ovvero quello svago sottile che Venere tiene acceso, rendendo vividi e vicini sogni e speranze. Tra i passatempi estivi non dimenticarti di fare e coltivare nuove amicizie, soprattutto in agosto, approfittando del favore di una Luna che ti aiuta a incontrare persone interessanti e che fanno scoprire i lati più belli della vita. Il tuo vero hobby diventa la possibilità di decidere se e come ridefinire i tuoi impegni, anche mettendo un freno alla tua innata disponibilità. Hai bisogno di costruirti una nuova intimità. Ottimo timing.

Metti in valigia: un libro che racconta di viaggi e avventure intriganti o di persone che hanno fatto della loro passione una mission.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Smile!

Quest’estate ti porterà in dono una spiccata simpatia, una verve perfetta per celebrare il tempo della vacanza. In agosto i sogni avranno il sopravvento e tu sarai più che mai rilassata e spontanea. Circondata da persone che, come te, sono in vena di scherzare, affronti le giornate con la giusta dose di ironia, mettendo da parte regole inutili e troppo ferree. Reagisci agli inconvenienti con il sorriso sulle labbra, perché sai che non si dà niente per scontato e tutto va come deve andare. Con questo mood diventi inevitabilmente la migliore compagna di viaggio, che sa come risolvere ogni problema senza aggiungere stress e preoccupazioni. Non essere troppo permissiva, però. Quando è necessario puoi dire la tua e azzardare un giudizio, soprattutto se il tuo interlocutore non è onesto fino in fondo.

Metti in valigia: un ventaglio per distrarti e nasconderti quando qualcuno non rispetterà la sacrosanta leggerezza dell’estate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Quanto ti voglio

A volte è meglio bramare che avere, perché il momento del desiderio è sempre più esaltante, indica la strada da imboccare e il nostro posto nel mondo. Marte accresce le tue ambizioni e ti ritrovi più che mai decisa a prenderti quello che vuoi. Prova, però, anche ad apprezzare ciò che hai, così vivrai la tua estate a tutto tondo e darai un senso (e uno stile) a questa stagione che non può essere fatta solo di smanie. Il segreto per celebrare le tue aspirazioni? Trovare il giusto equilibrio tra avventura e concretezza, tra sogni e obblighi, perché è così che gira il mondo. In agosto fai buon uso delle tue Lune: chiarisci posizioni e intenzioni nel primo giorno del mese, ma a Ferragosto sposta verso il basso l’asticella delle tue ambizioni per non sentirti troppo trascurata dalle stelle.

Metti in valigia: un diario dove appuntare tutte le cose che desideri e come ti stai impegnando per farle tue.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Sempre più in alto

Impegno e determinazione sono caratteristiche del tuo segno e, nemmeno in estate, riesci a convincerti che puoi rinunciare a qualcosa o dire stop! Infatti, per sentirti appagata al 100 per cento hai bisogno di arrivare sempre più in alto. L’energia interiore che accende la stagione delle vacanze sarà un ulteriore volano per la tua crescita. Le Lune di luglio ti mettono a confronto con persone ambiziose ed esigenti, e anche Marte non smette di chiedere, proiettandoti verso tutto ciò che conta per te. Per fortuna le stelle sanno che l’estate è fatta anche di leggerezza e non ti fanno mancare momenti fatti di luce, in cui hai la sensazione di esagerare con l’impegno e avverti tanta voglia di mollare la presa. Lascia al cielo il compito di scegliere tempi e modi opportuni.

Metti in valigia: un’agenda tascabile così da non dimenticarti degli impegni e degli appuntamenti al rientro.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Gruppo vacanze

La tua parola d’ordine è altruismo, ecco perché dopo il verbo amare quello che prediligi è aiutare. D’altronde, come Acquario, sai di non essere nata solo per te stessa. In estate potrai dare sfogo alla tua generosità e sentirai uno slancio ancora più marcato verso le persone che ti sono care e che Sole e Luna mettono sotto i riflettori. Complice, forse, la solita insicurezza di Saturno, hai bisogno di avere sempre accanto le persone che ami e fare di tutto per non deluderle. Stai solo attenta a non perdere di vista le tue esigenze e riconosci la bellezza che porta in dote la stagione più calda. Una piacevole leggerezza ti farà sentire libera e importante, al netto di giudizi o piccoli egoismi quotidiani.

Metti in valigia: quello che è utile ai tuoi compagni di viaggio per condividere con loro i tuoi tesori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Eros, eros, eros!

Per celebrare la stagione della vacanza e della libertà conquistata, puoi concederti un flirt, oppure accarezzare un desiderio e crederci senza mai smettere, come se fosse un sogno che si avvera. L’eros, carissima Pesci, è l’energia che guida la tua estate. Una forte pulsione che ti porterà lontana, infrangendo ogni regola per farti capire che anche tu sei capace di vivere fino in fondo ogni esperienza. Circondati di persone complici che ti aiutino a mantenere sempre un certo grado di indipendenza. Marte e Mercurio, dall’opposizione, ti rendono particolarmente sensuale e pronta a essere notata e desiderata. I modi gentili faranno il resto, per sentirti ancora più in sintonia con il cuore della tua anima gemella.

Metti in valigia: più make up del solito e tutta la tua beauty routine in modo da sfoggiare un look sempre sfavillante.