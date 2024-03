Oroscopo di domenica 10 marzo

O roscopo di domenica 10 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ora Mercurio è tutto vostro, come la voglia di dire, di capire, di fare bei pensieri e qualche sogno. Puntate sulla mente, sulla logica veloce che crea.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Questa Luna Nuova vi aiuta ad aprirvi a nuovi sogni, ad altre possibilità. Dunque andate incontro al mondo con le sue proposte, questo è il momento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Giornata ideale per capire le nuove direzioni, per dare un altro impulso al vostro fare, al bisogno di crescere e di diventare. Ascoltatevi, le stelle parleranno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Tempo di far dire e vivere solo le emozioni, di fidarsi delle riscosse del cuore. Mettete da parte una logica che vi ostacola, un orgoglio che non risolve.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mentre qualcuno sembra prendere una decisione agendo con la pancia, voi ritrovate la complicità di Mercurio e della logica. Per questo saprete dare ottimi consigli.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna rinasce in opposizione al vostro segno, e questo indica che qualcosa o qualcuno sta facendo, sta scegliendo. Provate a capire se volete essere davvero coinvolti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La nuova opposizione di Mercurio indica un maggiore bisogno di raccontare, di esprimere parole e pensieri. Difficile tacere, ma voi sapete cosa dire.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Tanti i pianeti che vi invitano a trascorrere una giornata facile e simpatica, lontana da pensieri. Prima tra tutti la Luna Nuova che accende idee e creatività in voi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Nonostante qualcosa vi ricordi che dovete dedicarvi alla casa, ecco che Mercurio sposta invece la vostra attenzione su tutto ciò che vi diverte. Trovate un compromesso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Momento speciale e fortunato per comunicare, per condividere qualcosa rompendo certi silenzi o esitazioni. Lasciatevi andare, entrate in connessione con gli altri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria Da oggi funzionano le parole e i messaggi, ma solo a patto che siano tosti, diretti, coraggiosi. Dunque non abbiate paura di incontrare idee e pensieri di altre persone.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna riparte dal vostro segno, e lo fa insieme alla fantasia di Nettuno Ha così inizio un periodo in cui le idee e le invenzioni non saranno mai banali, in cui sognare diventerà la normalità.