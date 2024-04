Oroscopo di domenica 14 aprile

O roscopo di domenica 14 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non abbiate paura di essere tosti e decisi con una persona di casa, con chi fa parte della vostra vita più intima. Non lasciate spazio a malintesi o a mezze verità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi sarete convinti dalla Luna a mantenere un atteggiamento gentili e comprensivo ma anche fermo. Sarete intransigenti senza però arrabbiarvi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Dimostrerete tanta buona volontà così da poter fare senza mai sbagliare, senza confondervi o dire qualcosa di non vero. Oggi amate la precisione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sarete capaci di piccoli sacrifici pur di mantenere la parola, pur di non deludere forse qualcuno. Oggi sarete particolarmente affidabili e responsabili.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcosa vi aiuta a vivere un’ottima intesa con qualcuno, forse perché alcune cose succederanno proprio per farvi sentire più vicini agli altri, più capaci di collaborare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Curioso sentirsi decisi e responsabili senza però, per questo, avere troppa voglia di fare. Forse perché dimostrerete impegno a parole, nel dire, nel raccontare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Dovrete gestire una Luna che oggi vi chiede di rinunciare a qualcosa in nome di un impegno che non vi abbandona nemmeno oggi. Fatelo per poi sentirvi meglio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non sembra essere una giornata ideale per le relazioni, per puntare su rapporti che forse non danno il massimo, che hanno qualche problema. Rimandate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Vi sentite piuttosto in dovere di dare una mano a qualcuno, di provvedere a chi da solo non sembra farcela. Dunque un giorno generoso e che vi farà amare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Oggi parlate e vi comportate a modo vostro, dicendo le cose come vi pare, in modo sincero e diretto. Per un giorno utile anche se non sempre troppo gentile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Siete un segno pur sempre di Saturno, siete persone che vivono un certo senso di responsabilità. E oggi farete ogni cosa come si deve, senza aspettarvi nulla in cambio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Giornata fatta di una fantasia concreta, di idee libere ma precise. Momento fatto apposta per fare proposte o per suggerire qualcosa che davvero funzionerà.