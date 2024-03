Oroscopo di domenica 24 marzo

O roscopo di domenica 24 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ascoltate gli altri, seguendo il loro esempio, facendo come propongono o come suggeriscono. Perché le stelle dicono che qualcuno oggi ha ragione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Giove oggi vi aiuta a sentirvi ancora più vicini alla fortuna, alle cose buone e belle del momento. Dunque affrontate con fiducia e un po’ di sano entusiasmo ogni cosa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno oggi ha voglia e bisogno di armonia, di una bellezza che accompagni le prossime ore. Un invito da raccogliere subito e da fare vostro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Giornata fatta di equilibrio, della voglia di stare bene senza inseguire, per forza, cose speciali, cose che facciano rumore o che vi impegnino. State leggeri.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Usate un po’ di originalità e di sana fantasia mentre fate le cose, quando vi impegnate, quando mettete in piedi qualcosa di importante. Perché è qualcosa che vi serve.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mentre qualcuno oggi si gode la beata calma della normalità, ecco che voi sarete invece sensibili alle novità, ad una fantasia che vi accende e vi riscalda.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentite più vicina la buona energia di Giove, di quella fortuna che fa sempre bene avere accanto. Dunque farete pensieri positivi, dunque vi piacerà credere nelle cose belle.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Seguite l’esempio di chi oggi sa credere, per davvero, alle promesse del destino, a chi non si preoccupa troppo di nulla, vivendo molto bene ogni istante.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Oggi siete alla ricerca di buone maniere, di un’eleganza dei modi che vi faccia sentire forti e rispettati. Dunque circondatevi di bellezza, di simpatia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Le emozioni del giorno vi descrivono carichi di sogni, di piccole e grandi ambizioni che spingono in avanti le vostre visioni, che vi aiutano a trovare coraggio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Momento ideale per affrontare una questione di casa o di famiglia sapendo già che ce la potete fare, che avete tutto ciò che vi serve per risolvere, per aggiustare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Venere e Giove si amano come non mai, dandovi così la sensazione di un giorno in cui niente vi disturberà, in cui trovare sempre qualcosa di bello, che ne valga la pena.