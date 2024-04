Oroscopo di domenica 7 aprile

O roscopo di domenica 7 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Accogliete a braccia aperte una Luna che vi porta in dono bellezza, fantasia e intelligenza. Fatelo anche per vivere meglio un rapporto, o per far stare meglio qualcuno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Le emozioni oggi vi aiuteranno a capire, a trovare spunti e incoraggiamenti per fare qualcosa, per non fermarvi rispetto a un progetto, a un programma.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa si chiarirà nel corso della giornata, aiutandovi a vivere e accettare meglio qualcosa che smetterà di disturbarvi, di rapire la vostra attenzione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Le energie crescono e diventano forti, ingombranti. Sentirete crescere, con il passare delle ore, la voglia di impegnarvi, di non rimanere fermi a sognare

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Nella seconda parte del giorno, ecco che certe sensazioni diventeranno più vicine e più facili da vivere, da sperimentare. Non siate impazienti di chiarire.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sentimenti e rapporti in miglioramento nell’ultima parte del giorno, quando la Luna diventerà meno difficile. E subito vi sentirete più vicini agli altri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Puntate sulla prima parte del giorno, su quel momento in cui emozioni e passioni saranno più facili, meno difficili o impegnative. Poi qualcosa potrebbe disturbarvi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

In mattinata, sentirete un forte richiamo verso tutto ciò che parla di fantasia, di immaginazione, di quelle cose che rapiscono i pensieri, che ci fanno sognare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Divertente il pomeriggio di oggi, quando potrete cioè contare su una Luna simpatica e spiritosa che saprà dare soddisfazione al vostro spirito d’avventura.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Usate parole libere e profonde, dite cose che lasciano il segno, perché oggi le stelle preferiscono così. Dunque siate brevi ma precisi, così da far arrivare il messaggio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Lentamente, sentirete crescere la voglia e il bisogno di vivere da vicino una situazione, di farvi veramente coinvolgere dalle passioni rispetto a qualcuno. Perché no?

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Le emozioni andranno via via calando, facendosi silenziose, smettendo di rincorrere il presente. Per questo avrete meno proposte da fare, avrete meno cose da raccontare.