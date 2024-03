Oroscopo di giovedì 14 marzo

O roscopo di giovedì 14 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Per oggi meglio fare le cose con fantasia, rinunciando alle maniere forti, smettendo di agire in modo troppo veloce e deciso, perché sarà apprezzata la gentilezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Questa Luna, nel segno, riscalda i sogni, porta energia e importanza a tutto ciò che vi è di originale, di speciale, di immaginifico. Un momento da vivere in totale fantasia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa sembrerebbe suggerirvi di impegnarvi o di lavorare in modo leggermente diverso dal solito, concedendovi piccoli cambiamenti e altri spazi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Oggi la Luna vi connette con Nettuno e con Urano, rendendovi intimamente pronti a vivere ogni cosa, a credere alle cose migliori, dandovi nuove possibilità.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sul lavoro potrebbero verificarsi imprevisti o situazioni che non vi aspettavate. Reagite con flessibilità, chiedendo pareri e consigli a chi sa darveli.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Oggi date particolare importanza a certe cose, ad alcuni obiettivi che non smettete di sentire come urgenti. Qualcosa che saprete portare nelle relazioni, nei discorsi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Divertitevi ad osservare come oggi qualcuno risolva problemi o svolga compiti in modo simpatico, leggero, alternativo. Una piccola fonte di ispirazione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Parlate con il cuore, dicendo sempre ed esattamente quello che pensate, che sentite, ciò di cui avete insomma voglia. Perché la sincerità oggi vi premia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Se qualcosa vi pesa o non vi piace perché vi rallenta, voi semplicemente date meno importanza, convincendovi che tutto funzionerà, si risolverà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Anche per un segno serio e responsabile come il vostro esistono momenti fatti per immaginare, per rompere gli schemi e vivere liberamente. Fatelo oggi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non siate troppo forti o impositivi rispetto ad una questione di casa o di famiglia che ha, invece, bisogno di dolcezza, di leggerezza per essere gestita.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Avete voglia di parlare, di raccontare cose divertenti e che sappiano celebrare la vostra libertà di pensiero. E nulla oggi vi impedisce di farlo.