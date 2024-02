Oroscopo di giovedì 22 febbraio

O roscopo di giovedì 22 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Oggi sarete in vena di fare sogni bellissimi ma sempre e soltanto in compagnia di una persona speciale, forse di un amore o un amico. Divertitevi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Un rapporto o una relazione oggi fa sentire tutto il suo peso, il suo impegno, il suo bisogno di esprimere qualcosa. Però non rinunciate a niente per nessuno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno oggi potrebbe non essere di ottimo umore perché non riesce a trovare un equilibrio, una connessione che lo soddisfi. Lasciatelo fare e non dategli importanza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Evitate di essere troppo pratici e concreti finendo così per perdervi il bello delle cose, per non vedere qualcosa di importante, di speciale. Meno fretta di fare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Marte e Venere si incontrano dall’opposizione sfidandovi a vivere da vicino certe energie, a conciliare pubblico e privato per una giornata che funzioni.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non sempre le persone che avete vicine oggi sapranno accettare certe passioni, certe emozioni. Dunque non ascoltate per trovare in voi stessi i giusti stimoli.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Divertente e speciale l’amore di oggi, le occasioni che avrete per stare insieme e vivere da vicino l’armonia. Puntate sempre sui sorrisi, sulla bellezza.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno

Possibile che oggi amori e rapporti vengano da vissuti e percepiti in modo intenso, profondo, importante. Tempo di capire e di fare piccoli bilanci col cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

State cercando un modo diverso di comportarvi e di parlare, uno stile che vi piaccia e che vi faccia sentire forti ma gentili, decisi ma diplomatici. Ce la farete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Oggi saprete unire cose personali e di lavoro per ottenere un risultato importante, per non perdere un’occasione. Una giornata che funziona, che vi piace.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Oggi proverete ad essere diplomatici, unendo cose e situazioni per ottenere il meglio. Fatelo anche se gli umori o certe fortune potrebbero non aiutarvi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Provate a fidarvi di più di certe proposte, di occasioni che sembrano essere fatte apposta per stare vicini a qualcuno. Non siate diffidenti e aprite la mente.