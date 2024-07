Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La Luna arriverà nel vostro segno riportandovi ottima energia e tantissimo buon umore. Per questo vi sentirete bene, per questo farete tutto ciò che vi piace.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio si trasforma in un pianeta amico, in una buona promessa per le idee e le parole del momento. Potete contare su una mente che funziona, che dice.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La nuova quadratura di Mercurio vi consiglia di aspettare un momento prima di fare o di dichiarare qualcosa. Aspettate che certe emozioni si facciano migliori.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Decidete di metterci molta meno emozione e molta più logica. Fatelo per rendere migliore il vostro presente, per agire in modo chiaro e responsabile.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Vi verrà spontaneo sostituire la logica (un po’ traballante) di Mercurio con nuove e migliori emozioni. Dunque metteteci più cuore e non siate troppo rigidi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Benvenuto Mercurio, pianeta che amate moltissimo. Da questo momento potete infatti contare sulla sua energia, su logiche e pensieri che funzionano.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Attenzione a quelle cose che potrebbero apparire poco importanti ma che poi, con il passare delle ore, assumeranno importanza. Non sottovalutate nulla.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avete bisogno di fare un po’ di ordine tra certe realtà o abitudini, di rimettere a posto qualcosa. Perché il caos rischia di farvi compiere errori.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Mercurio entra in quadratura, descrivendo rapporti e relazioni meno facili, dialoghi non sempre funzionanti, parole a rischio di malinteso. Siate molto chiari.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Attenzione a non trascurare di dire qualcosa per non far diventare il tutto un problema. Usate la nuova amicizia di Mercurio per essere precisi e trasparenti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Finalmente potete dire e raccontare come volete e quando vi pare. Perché le stelle non vi impongono più nulla, liberando passioni e la migliore spontaneità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Il caos di Nettuno cederà presto il posto alle nuove sfide di un Mercurio che entra in opposizione. Per questo dovrete rapidamente fare ordine tra le idee e le risposte.