Oroscopo di giovedì 29 febbraio

O roscopo di giovedì 29 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La Luna smette di rendere tese e importanti certe emozioni e vi regala una nuova serenità interiore. Molto utile per sentirvi capaci di fare ciò che serve.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi potrete mettere a punto idee e iniziative di lavoro, facendolo però con una particolare logica e con tantissima precisione. Non sprecate il vostro tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Anche per oggi risposte e conferme saranno importantissime sul lavoro, e difficilmente potrete evitare certe situazioni. Ma alla fine tutto funzionerà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcuno sembra volersi dire la verità, essere in vena di chiarezza e di una speciale sincerità. Dunque potete domandare, chiedere, sapere e scoprire.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Momento in cui vi sentirete particolarmente vicini a qualcuno, per una giornata in cui davvero le questioni intime e amorose ruberanno la scena. Siate generosi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Adorate vivere nella precisione, avendo a che fare con persone che, come voi, fanno sul serio. Per questo oggi vi verrà facile agire, muovervi e costruire.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Nelle prossime ore potrete decidere di concentrarvi su qualcosa, su tutto ciò che serve fare, su quei piccoli compiti di cui occuparsi. Così poi non ci penserete più.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Oggi fantasia e idee passeranno la prova di Saturno, ovvero di quella logica e precisione che portano fortuna a ogni cosa. Siate aperti alle critiche.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Un giorno fatto per le risposte, un tempo fatto per fare chiarezza dentro di voi. Davvero questo momento vi chiede di essere concreti, onesti, coerenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Il Sole vi aiuterà a definire meglio azioni e strategie per ottenere qualcosa a cui tenete. Farete luce su cose importanti, chiarezza su ciò che vi agita e vi muove.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Le stelle di oggi vedono di buon occhio tutto ciò che potete o che volete fare con gli altri. Perché amori e collaborazioni oggi possono dare il meglio, possono darvi ragione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La vostra energia ha bisogno di farsi più precisa, più chiara per poi ottenere di più da questo presente. E oggi il cielo vi concede di fare tutto questo.