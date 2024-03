Oroscopo di giovedì 7 marzo

O roscopo di giovedì 7 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Oggi avete davvero bisogno di capire meglio il senso ed il valore di certe speranze, di obiettivi e ambizioni. Fatelo per non sprecare tempo e energia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna di oggi accenderà dubbi e sospetti, specie sul posto di lavoro. Qualcosa che rischia di guastare l’ottimismo che Giove invece vi regala.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno potrebbe non gradire le vostre domande, il vostro bisogno di capire meglio le dinamiche di una situazione o di un rapporto. Ma non potete fare diversamente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Siete in vena di andare in profondità con certe risposte, con certe posizioni. Esigete chiarezza anche se e anche quando la cosa potrebbe guastare gli equilibri.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Luna e Plutone vi sfidano a vivere in modo coraggioso e trasparente il giorno, senza mai nascondere o cambiare nulla del presente. Solo la verità.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio vi rende sempre più sensibili a certe idee, a quelle invenzioni di cui non è facile capire il senso ma che ci piace vivere. Sentitevi liberi di pensare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Giornata ideale per vivere con coraggio e passione certi desideri, per fare tutto ciò di cui avete voglia. Perché le stelle vi aiuteranno a farlo, a non rimandare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Decidete di mettere per un momento in pausa qualcosa che vi unisce agli altri, forse un’iniziativa, un’avventura. Fatelo per avere del tempo per capire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Evitate di dire sempre ciò che pensate, peccando per indelicatezza, per una scarsa diplomazia. Cercate invece di rendere gentili le parole, cortesi i modi

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Oggi il dovere vi impone di fare qualcosa anche se forse non è così divertente, così simpatico. Per fortuna voi avete il senso delle cose e la misura delle situazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Luna e Plutone si uniscono nel vostro segno, rendendo forti e speciali le emozioni, caricandovi del desiderio di capire meglio, di trasformare certe situazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Siate prudenti con le parole, con i discorsi e gli scambi di idee. Fatelo perché oggi qualcosa potrebbe complicare il tutto, perché saranno facili i malintesi.