O roscopo di lunedì 19 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Oggi siete molto più sensibili ai richiami del cuore che non a quelli della mente. Sarà una giornata in cui avrete voglia di credere e di sperare, sempre.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sole e Luna oggi vi sono amici, vi concedono di usare al meglio le vostre qualità, le vostre risorse. Dunque non accontentatevi e chiedete di più e di meglio.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il Sole entra in aspetto domandandovi maggiore impegno e forza vitale con il lavoro e con le cose del momento. Ottima occasione per brillare e per farvi notare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna è forte e vicina, è una forza che vi consente di connettervi a persone e buoni pensieri senza mai sbagliare, senza commettere errori. Wow.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ora che il Sole non si oppone più, ecco che il Leone ritrova tutto il piacere e la voglia dello stare insieme, del confronto con gli altri. Nuove occasioni di socialità.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Davvero oggi funzionano soprattutto i sogni, quei desideri o speranze che compiono piccole magie facendo succedere cose. Siate fatalisti, credete nel destino.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Bello notare come oggi il vostro segno saprà dosare perfettamente ottimismo e concretezza sul lavoro, nel modo di impegnarsi e di fare. Bravissimi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Ottime le energie del giorno, buone le promesse delle stelle. Avete maggiore fortuna con il lavoro, perché sapete riconoscere esigenze e possibilità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sembra che il Sole abbassi leggermente il volume e la frequenza dei vostri dialoghi, tanto da rendervi meno disposti a confrontarvi. Ma solo per oggi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno vi dimostra di saper fare grandi cose, di non avere paura di sfidarvi. E voi risponderete con un certo orgoglio, per non sentirvi mai da meno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Da questo momento una persona sembra perdere un po’ di importanza, sembra diventare meno ingombrante, meno presente. E subito rilassate i sentimenti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Inizia la vostra stagione, il tempo che vi festeggia. Percepirete dunque un aumento della forza vitale, sentendovi più capaci, più disposti a mettervi in gioco.