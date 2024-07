Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Davvero un momento che vi restituisce forza e tonicità, che vi aiuta a ritrovare tutta quell’energia che, ultimamente, vi sembrava sparita, spenta.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Marte se ne va lasciandovi finalmente in pace, più padroni del vostro tempo, capaci di decidere modi e ritmi del vivere. Rilassatevi e vivete l’intimità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Ora il Sole vi è amico, regalandovi una nuova luce e una migliore capacitò di apparire, di esserci. Approfittatene per intensificare la vostra vita sociale.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Termina la vostra stagione ma, appena prima che questo avvenga, farete i conti con il caos, con quelle idee così lontane dal vero da incuriosirvi un po’.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Inizia il tempo dei vostri compleanni, di quella forza intima e speciale che vi muove, che vi rende ancora più tosti. Eppure, avrete voglia di sognare un po’.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non fatevi schiacciare da persone o urgenze di tipo lavorativo che oggi vi chiederebbero davvero troppo. Decidete invece di affrontare con calma ogni cosa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Momento ideale per fare nuovi sogni, per inventarvi situazioni e possibilità che hanno bisogno di immaginazione, di fantasia. Lasciate correre le idee.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Il Sole illumina le questioni di lavoro chiedendovi maggiore cura e attenzione per l’impegno e le responsabilità. Per fortuna avete la forza per farlo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non mancheranno gli spunti di riflessione per capire e stabilire quali sono le cose che davvero contano, quelle che hanno un senso e una missione. Fate ordine.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sarà palpabile il miglioramento del vostro tono vitale, di quella forza interiore che, da oggi, riprende a funzionare, facendovi pensare in positivo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La nuova opposizione solare vi domanda attenzione e coinvolgimento rispetto a certe persone. Intanto Marte vi carica di nuova e provvidenziale energia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Per un attimo Nettuno, pianeta vicino e molto caotico, troverà uno spiraglio di luce, facendosi coccolare da una insolita chiarezza. Ottima occasione per indovinare qualcosa.