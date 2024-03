Oroscopo di lunedì 25 marzo

O roscopo di lunedì 25 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarete sensibili a questa Luna Piena, a questa forza che farà luce sui vostri rapporti, mettendo in chiaro tutto ciò che vi piace e quello che invece volete cambiare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Momento ideale per fissare tutte quelle piccole cose che non dovete più rimandare, che hanno ancora bisogno di voi e della vostra attenzione. Per non sbagliare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sentite di aver forse dedicato troppo poco tempo alle cose che vi piacciono, avrete la sensazione di fare cose troppo serie, che non vi divertono abbastanza. Rimediate.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Questa grande Luna vi osserva dall’alto per fare luce su certe realtà, per misurare la distanza che vi separa dalle ambizioni, dalle cose che vorreste avere.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Giornata ideale per parlare molto chiaro, per dire fino in fondo quello che pensate, in cosa credete. Oggi ve lo potete permettere, oggi sarà importante poterlo fare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Finalmente la Luna smette di agitare le vostre emozioni, di rendervi impulsivi e eccessivamente veloci. Per questo farete chiarezza circa le cose da fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Siete protagonisti di una Luna Piena molto vicina e parecchio sincera, di un momento in cui sarà inevitabile la chiarezza, la sincerità circa questioni intime e personali.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Sembrate pronti ad intuire qualcosa di speciale, di comprendere oltre certe apparenze, senza credere troppo a quanto vi viene detto, spiegato. Da veri Scorpioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

A volte vi capita di avere molti sogni e speranze, ma di faticare un po’ nel capire quali sono importanti e quali, invece, non lo sono. Giornata ideale per fare chiarezza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non smettete di coltivare ambizioni e impegno, ma non sempre potete essere in grado di fare ogni cosa come vorreste. E oggi le stelle saranno sincere, dicendovi molte cose.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Plutone, nel vostro segno, oggi dialoga con la Luna Piena, rendendo la giornata intensa e importante. Tempo di essere sinceri con tutto, di parlare chiarissimo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

I tanti pianeti nel segno dicono che siete forti, che ci sapete fare, ma oggi dovrete riconoscere le qualità e i meriti di qualcuno. Siate obiettivi, provate ad incoraggiare gli altri.