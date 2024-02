Oroscopo di lunedì 26 febbraio

O roscopo di lunedì 26 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avrete a che fare con persone che si muoveranno in modo diverso da voi, forse perché hanno meno coraggio, o forse perché la pensano diversamente. Siate comprensivi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna vi invita a vivere una fantasia che non sia però mai eccessiva, che non presti il fianco a facili illusioni o a strani miraggi. Una libertà di pensiero non illimitata.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa, dentro di voi, oggi sembra impedirvi di credere nel destino, di fidarvi della sorte contando su facili fortune o aiuti inaspettati. Per questo sarete prudenti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Opterete per un modo di parlare e di muovervi che sia piuttosto chiaro deciso e preciso. Perché oggi sentite il forte bisogno di risposte e di conferme.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Lentamente riuscite a separare le questioni pratiche e professionali da quelle personali, mettendo meno emozione in ciò che fate. Una scelta che vi premia.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Oggi la Luna è ancora nel vostro segno, e vi raccomanda di essere parecchio chiari con le persone vicine, dicendo e muovendovi in modo trasparente, a scanso di equivoci.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentite il bisogno di fare sempre di testa vostra, iniziando qualcosa senza troppe interferenze, senza chiedere il permesso a nessuno. Non dovete condividere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non è una contraddizione sognare in modo concreto, senza credere alle cose impossibili. Oggi i vostri sogni sono tutti vicini alla realtà, e vi piace che sia così.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Col passare delle ore, le vostre preoccupazioni di tipo pratico e lavorativo andranno calando, facendovi ritrovare serenità, equilibrio. Non decidete in mattinata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Avete bisogno di agire e di fare in modo logico, perché sentite crescere una preoccupazione, un pensiero. Non esagerate però con la precisione che non serve.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno potrebbe innervosirvi con la sua logica inutile, con una certa testardaggine. Andrà meglio nel pomeriggio, quando saprete ignorare certe complicazioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

L’opposizione della Luna sembra spingervi ad essere molto chiari e trasparenti con le persone del giorno. Senza però smettere di sognare.