O roscopo di martedì 13 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte diventa un alleato, una forza che vi aiuta a vivere più da vicino qualcosa che vi piace, qualcosa in cui sperate. Migliorando così le emozioni, sorridendo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere oggi si diverte a scherzare con la fantasia, concedendovi frequenti fughe col pensiero. Forse per dire di no ad un Marte che vi mette fretta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Passioni, emozioni e movimenti oggi sembrano sposarsi perfettamente con il vostro modo di essere e di fare. Sentitevi protagonisti del vostro momento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Finalmente qualcosa migliora e rilassa la qualità delle vostre relazioni, il modo che avete di stare con gli altri. Inizia un tempo fatto di nuova gentilezza.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Da oggi fate i conti con quel Marte opposto, con il bisogno di dimostrare energia e passione a chi se lo aspetta. Evitate tutto ciò che crea tensione, incomprensione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Vi sentirete forse un po’ meno forti, meno disposti a combattere per qualcosa. E subito il vostro modo di impegnarvi si distrae, si rilassa, non dice.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Migliora la vostra intesa con qualcuno, la vostra attitudine nel condividere bellezza e divertimento. Forse perché oggi riuscite davvero a sognare, a pensare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte vi sfida a vivere da vicino qualcosa di vostro, di intimo e personale. Proprio mentre, invece, qualcuno vorrebbe distrarvi e portarvi molto lontano.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sentite di poter contare su un look più forte e deciso, sulla capacità di far valere le vostre parole, i vostri bisogni. Lasciate fare al caso, non siate troppo precisi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Marte vi abbandona rilassando ogni cosa, facendovi sentire meno in dovere di fare e di rincorrere cose e persone. Perdete di vista certi obiettivi, distraendovi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

A Mercurio oggi si somma anche Marte, per questo il vostro segno va al massimo, senza fermarsi. Per un giorno che vi vedrà forti e vibranti, per un momento che risolve.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Nettuno oggi parla con Venere, per questo ogni forma di distrazione e di fantasia vi sembrano essere molto più belli, interessanti. Aggiungendo colore e calore.