Oroscopo di martedì 2 aprile

O roscopo di martedì 2 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non investite troppe energie o troppo impegno con un lavoro che, probabilmente, non vi ripagherebbe come sperate. Limitate la vostra disponibilità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi sembra che il vostro ottimismo e la vostra buona volontà siano finalmente riconosciute e valorizzate da colleghi e persone. Siate propositivi con tutti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Ispiratevi a chi oggi si muoverà in modo equilibrato e preciso, senza mai farsi influenzare da persone e cose, esprimendo ciò che è giusto e necessario fare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Questa Luna opposta sembra sottrarvi un po’ di entusiasmo e di voglia di fare. Per contro avrete più tempo per capire e per preparare qualcosa di bello, di prezioso.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non sempre le emozioni vi daranno una mano o vi saranno utili in queste ore. Meglio dunque fidarvi degli altri, facendovi consigliare, chiedendo pareri.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La giornata sembra promettere una certa solidità, sembra indicare qualcosa di solido e di importante che vi farà sentire migliori, capaci di interagire.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Oggi non avete troppa voglia di parlare, di rimanere in contatto con persone e situazioni social. Forse perché preferite non dover spiegare o capire troppo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Attenzione a non dire troppo sul posto di lavoro. Siate invece sciolti e diretti con le persone che amate, con quelle situazioni private che invece funzionano.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Momento ideale per fare qualcosa che richieda una piccola dose di fortuna. Giornata che insomma vi premierà, ma solo se dimostrerete un certo impegno, un po’ di attenzione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Prendetevi cura di una persona che vi chiederà in qualche modo aiuto, che ammetterà la sua debolezza e il bisogno di una mano. Siate generosi, ve lo potete permettere.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Oggi una persona non sembra essere di ottimo umore, per questo dovrete mettere in conto situazioni che devono essere gestite meglio. Troverete il modo per andare d’accordo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Ci sono sogni che oggi vi spiegano come sono fatti, speranze e progetti che vi dimostrano di essere possibili e più vicini di quanto possiate credere. Aprite gli occhi e il cuore.