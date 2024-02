Oroscopo di martedì 20 febbraio

O roscopo di martedì 20 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Nonostante una certa pigrizia dettata dalla Luna, oggi sarete desiderosi di fare qualcosa ma in modo diverso, cambiando usi e abitudini, sperimentando.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi vi fidate di Urano e della sua fantasia. Oggi il Toro appare fiducioso e capace di farcela, anche quando sarà necessario un piccolo sforzo per adattarvi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio resta e rimane un alleato forte, un invito costante nel dare sempre la precedenza a tutto ciò che vale, che ha un peso e un’importanza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Questa Luna, molto speciale, vi aiuta a credere anche nelle cose e nelle possibilità più lontane, anche in ciò di cui solitamente diffidate. Date retta alla Luna.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcosa, che non capite ma di cui vi fiderete, vi convincerà a cambiare modo di lavorare, variando certe consuetudini o percorsi professionali. Con buoni risultati.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Una giornata che ha in mente mille cose, che non si accontenta di piccole risposte o conferme, ma che preferisce fare di più, di meglio. Un presente che vi piace.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

C’è, in voi, un forte bisogno di adattare i vostri stili e i vostri impegni ai programmi di certe persone, forse per fare meno fatica, forse per darvi una chance.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Accogliete certi cambiamenti o decisioni di buon grado, sapendo già che farlo vi aiuterà poi a migliorare, a non precludervi qualcosa di bello o di importante.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Divertitevi ad osservare come qualcuno oggi saprà risolvere piccoli problemi e incombenze usando una certa originalità, mettendoci fantasia e ironia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno oggi vi invita a scherzare un po’, a non prendervi mai troppo sul serio perché anche le cose più strane o originali stavolta potrebbero funzionare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Affrontate un cambiamento ma poco alla volta, senza mai esagerare con niente, senza rincorrere idee o proposte che cambiano stile o direzione del fare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Raccontate le vostre idee, condividete con certe persone un pensiero, forse un desiderio che avete in mente. Perché c’è bisogno di far circolare certe proposte.