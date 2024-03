Oroscopo di martedì 26 marzo

O roscopo di martedì 26 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non sempre idee e emozioni vanno d’accordo e si capiscono. Oggi, ad esempio, dovrete decidere se usare la testa o il cuore, perché loro diranno cose diverse.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La cura e l’attenzione per le piccole cose oggi rischiano di rallentare un po’ il vostro rapporto con la fantasia, con un’immaginazione che serve e che crea. Non esagerate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Alcune questioni pratiche oggi sembrano pesarvi parecchio, forse troppo. Quindi decidete di concentrarvi solo sulle cose essenziali, quelle che contano davvero.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Optate per una giornata che apprezzi i silenzi, che non abbia sempre e comunque bisogno di dire, di apparire e di fare. Perché questo è il tempo della calma.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Siete un segno di fuoco, spesso pronto a reagire in modo passionale e impulsivo alle provocazioni. Però oggi la calma e la moderazione vi aiuteranno a non commettere errori.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non è un giorno fatto apposta per essere troppo spontanei, per muoversi con la fretta del fare, senza considerare adeguatamente certi rischi, alcune realtà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna oggi abita nel vostro segno, e sembra spingervi a rifiutare ogni logica eccessiva, facendovi preferire i silenzi, le cose non dette ma dimostrate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Date sempre retta al vostro Marte che non smette ancora di lottare, di agire e di fare cose divertenti, che accenderanno in voi altre passioni e nuovi interessi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Inutile ostinarvi nel provare a convincere qualcuno di qualcosa che vi piace, che vorreste fare con altri. Non fatelo perché oggi difficilmente gli altri vi sapranno comprendere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra Chiederete un po’ di comprensione e forse anche di collaborazione a certe persone che vi vorrebbero vicini. Lo farete perché ci sono questioni urgenti e importanti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vi convincerete che sia giusto e importante non dire, tacere, per non offendere qualcuno, per non creare un’energia e un’empatia che pesano. Sarete brillanti anche col silenzio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno oggi vive in modo teso e emozionale ogni cosa, finendo per non dare grandi risultati. Siate comprensivi e non chiedetegli mai troppo, nulla di speciale.