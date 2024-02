Oroscopo di martedì 27 febbraio

O roscopo di martedì 27 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Nonostante alcuni dubbi circa le cose del momento, oggi manterrete un look positivo e ottimista, che piacerà moltissimo alle persone vicine.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcuno, con il suo modo di fare o di dire, oggi potrebbe ostacolare un progetto o una occasione. Per oggi scegliete di fare da soli, senza interferenze.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il trigono della Luna vi aiuta a stare bene, a trovare sempre il giusto equilibrio con tutti. Provate a trasmettere questo ottimismo alle persone vicine.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Giornata in cui vi sentirete parecchio bene con le cose da fare, in ufficio o mentre vi impegnate. Oggi tutto sembra funzionare, qualcosa che vi renderà soddisfatti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Essere troppo diretti o decisi oggi potrebbe complicarvi i progetti o i programmi. Dunque evitate le imposizioni, non siate assertivi e ascoltate chi vi parla.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Ci sono ottime possibilità di collaborare e di fare cose insieme ad altre persone in modo preciso. Siate meno prudenti per poter condividere idee e compiti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Grazie alla Luna, oggi vivrete davvero bene rapporti, amori e relazioni. Troverete sempre il giusto equilibrio con la socialità, catturando l’attenzione degli altri.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non sembra essere una giornata favorevole alle iniziative, a tutto ciò che richiede inventiva e capacità di adattamento. Limitatevi alle cose più semplici.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non serve proprio agire e comportarsi in modo forte e diretto, perché sarebbe un’energia poco utile per i vostri scopi. Usate la diplomazia, le buone maniere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Vietato dare ascolto alla Luna che oggi vi vorrebbe mettervi fretta con le cose da fare, nel modo di agire. Fate invece con lentezza, per capire il senso delle cose.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non lasciate che l’urgenza o l’importanza di certe questioni possano guastarvi l’umore o certe emozioni. Siate molto più rispettosi verso voi stessi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Si avvicina il momento per un chiarimento, per la definizione di qualcosa. Per questo sentite crescere in voi una certa tensione che però dovreste controllare.