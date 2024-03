Oroscopo di martedì 5 marzo

O roscopo di martedì 5 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La Luna è seria e importante, eppure non vi impedisce di credere in qualcosa di bello. Solo dovrete sperare in cose concrete, possibili, cose di cui fidarsi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Ottime le energie del giorno grazie a pianeti amici che collaborano. Oggi sentirete di poter fare ogni cosa, perché vi sentite ottimisti ma anche concreti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Fatevi ispirare da chi oggi sa come fare ogni cosa, da chi agisce e pensa in modo speciale, che funziona. Gettate le basi per qualcosa di solido, di concreto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

L’opposizione lunare oggi vi sfida a dimostrare chiarezza e coerenza a chi vi ascolta. Una piccola scommessa che potete vincere con voi stessi, con il vostro stile.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La giornata sembra volervi insegnare il valore dei piccoli gesti, di quelle cose a cui diamo difficilmente importanza ma che contano e hanno un senso.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Giornata interessante perché vi somiglia, perché funziona. Sarà bello muoversi tra idee e logiche concrete, percependo intelligenza in ogni cosa, in ogni dettaglio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Venere resta e rimane una promessa di bellezza e di benessere per il vostro presente. Accettate però di poter o dover fare anche da soli, senza per forza condividere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Oggi agirete e vi comporterete in modo serio, attento e poco emotivo. Ottimo look per riuscire a essere ciò che dovete, dimostrando energia e intelligenza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Mentre esibite energia e sentimento, non dimenticatevi di fare ogni cosa con precisione, senza distaccarvi troppo dalla realtà delle cose. Equilibrio per non sbagliare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Oggi avete il piglio dei leader, di quelle persone che sanno ciò che devono fare e che svolgeranno ogni cosa, fino in fondo. Usate bene questa piccola fortuna.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Intorno a voi, la giornata sembra essere seria e responsabile, ma voi preferite un altro stile, una diversa energia. Siete sempre mossi da certe passioni, dai sogni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Saturno oggi vi aiuta a comprendere meglio il senso della logica, di emozioni e di pensieri che funzionino, che non lascino nulla al caso. Cambiate le prospettive.