O roscopo di mercoledì 14 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La vostra energia oggi sembra essere al massimo grazie agli effetti di un Plutone davvero atomico. Dunque grande forza per fare, per combattere e vincere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna inonda il vostro segno di armonia, di dolcezza e incanto. Per questo non sempre apprezzerete quelle persone che vanno di fretta, che non aspettano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte e Plutone vi seducono con le loro passioni, con il bisogno di dare nuove risposte al vostro presente. Per un mercoledì che funziona, che si nota.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Bello potersi concedere qualche sogno o illusione in più perché protetti dalla Luna. Bello farlo senza fretta, dicendo di no a chi vi spinge a fare altro.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Oggi ci sono energie che lavorano nel punto opposto del vostro cielo, sfidandovi così a dimostrare coraggio e passione a chi avete di fronte. Fatelo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

L’amicizia di una Luna forte e generosa vi mette al riparo da tutto ciò che esagera, che fa rumore, che non rispetta una certa estetica. Voi siete diversi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcuno oggi sembra dimostrarvi grande energia, una passione speciale che non potrete non vedere accanto a voi. Lasciatevi coinvolgere da ciò che vi piace.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Il vostro Marte oggi incontra Plutone facendosi forte, quasi esplosivo. Per questo vi percepirete speciali, per questo non vi accontentate di piccole o semplici risposte.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Metteteci energia, passione e voglia di fare, perché oggi le stelle premiano chi sa vivere con coraggio. Non rimanete troppo fermi a pensare, accendete le emozioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

In questo giorno c’è un po’ di tutto. La dolcezza divertente di qualcuno che vi seduce. E un forte richiamo verso l’azione, verso il fare e il gestire ogni cosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Nonostante la Luna provi a frenarvi con le sue morbidissime emozioni, ecco che Marte e Plutone vi spingeranno a vivere un mercoledì forte, dinamico, deciso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Oggi dite e parlate con una certa dolcezza, entrando per davvero in connessione con le persone vicine. Così da essere amati e apprezzati da tutti.