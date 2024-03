Oroscopo di mercoledì 20 marzo

O roscopo di mercoledì 20 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Da oggi inizia la primavera, la vostra stagione, il tempo che vi piace. E il Sole vi porta già entusiasmo, voglia di fare ed una diversa vitalità rispetto a ciò che amate.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non smettete di trovare nei sogni e nei progetti futuri l’energia per vivere, per coltivare quei pensieri che vi servono per crescere. Spostate in avanti le lancette dell’attenzione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il Sole da oggi brilla in posizione amica, accendendo in voi buoni pensieri e ottime idee. Per un’energia diversa e migliore, un qualcosa che vi aiuterà a stare bene.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La quadratura solare indica per voi maggiore impegno e attenzione rispetto alle cose di lavoro, agli impegni e a tutto ciò che dovete gestire. Coraggio.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Bellissimo essere in armonia con la vostra energia migliore, sentirvi insomma in sintonia con il modo di essere e di pensare. Davvero una giornata che vi premia.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Anche se in misura minore, sembra che dobbiate ancora dimostrare attenzione e cura rispetto a certe persone, a certe situazioni. Fatevi coinvolgere dagli altri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Da oggi il Sole splende di fronte a voi, aspettandosi nuovo entusiasmo e vitalità con le persone che amate, con chi vi è vicino. Siate più generosi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

In leggero calo l’energia e la passione per le cose, forse perché avete bisogno di curare di più e meglio il corpo, quel benessere che ha bisogno di attenzione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Il nuovo trigono del Sole vi porterà, fin da subito, energia, passione e una nuova voglia di stare bene. Si accendono anche le idee e una certa propensione verso la creatività.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Dedicate un po’ meno tempo al lavoro o alle cose pratiche per pensare di più alle questioni intime, di casa, quelle di cui solo voi potete prendervi cura.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Da oggi sembrate essere molto più capaci di dire ma, soprattutto, di farvi ascoltare, notare. Succederà così che le vostre parole abbiano un peso diverso, migliore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Percepite un lieve calo energetico e vitale, dettato dalla partenza del Sole. Per contro, sembrate essere più disposti ad impegnarvi, a fare cose, a mettere in pratica.