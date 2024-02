Oroscopo di mercoledì 21 febbraio

O roscopo di mercoledì 21 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Con il passare delle ore, questa giornata vi porterà leggerezza, emozioni e sentimenti che brillano, pensieri che tengono alta l’energia. Non limitate la mente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Se la Luna vi consente di far parlare il cuore, e di essere molto apprezzati da tutti, ecco che Nettuno vi concederà invece il dono della fantasia, del fare ciò che vi piace.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Allontanatevi, per un momento, dal sentiero della logica per abbracciare qualcosa che parli di fantasia, fidandovi anche di ciò che forse non capite bene.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sarà una giornata spesso consacrata alle invenzioni, a quella libera espressione di sentimenti e di emozioni che vi caratterizza. Siate voi stessi e basta.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Oggi sarà frequente confondere le cose private da quelle pubbliche, dal lavoro e dagli impegni. Però non lasciate che certe realtà invadano i vostri spazi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Fate parlare il cuore, concedendovi una giornata in cui le emozioni possano sempre avere il sopravvento, in cui si facciano comunque notare, sentire.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Siete cultori dell’estetica, per questo oggi dovreste colorare di bello anche ciò che magari richiede impegno, fatica, concentrazione. Solo voi potete farlo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno

Luna e Nettuno vi sono amici, vi aiutano a migliorare certe emozioni usando l’immaginazione, giocando un po’ con gli umori e le preferenze del momento.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno oggi, con il suo modo di fare, sembra accendere in voi certi pensieri, la voglia di fare qualcosa di bello e di speciale. Fatevi coinvolgere, ne vale la pena.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Davvero, a volte, vi sentite a corto di immaginazione, troppo fermi sui binari della logica. Ma oggi potete farvi aiutare per trovare altre risposte o soluzioni al presente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

I tanti pianeti nel segno vi fanno sentire tonici, potenti, capaci di fare cose e di inventare risposte. Qualcosa che dovrebbe spingervi a vivere ancora di meglio, più intensamente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Oggi Nettuno parla con la Luna, per questo affrontate con emozione e sentimento la vostra giornata, sicuri di poter dire e vivere tutto ciò che sentite come giusto, importante.