Oroscopo di mercoledì 28 febbraio

O roscopo di mercoledì 28 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Potreste percepire idee e pensieri, avere soluzioni che sembreranno arrivare dal nulla, quasi per caso. Tutto normale, perché le stelle si muovono nell’ombra.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Giornata ideale se dovete dare un senso e un peso ad un’idea, se volete capire quanto un sogno sia possibile e concreto oppure no. Pensateci.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Giornata ideale per chiarire e fare luce su certe questioni che riguardano il lavoro e le sue cose. Ma Saturno esige precisione, sincerità e voglia di costruire.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Forse è arrivato il momento di capire che cosa ha un senso e un valore, all’interno del presente, oppure no. Siate onesti con tutti, ascoltando però pareri e consigli.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Provate ad essere meno tosti o diretti rispetto a chi sta forse decidendo, a chi immagina adesso qualcosa, e ha bisogno di essere capito più che rimproverato.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Le tante congiunzioni opposte raccontano di un giorno in cui vi saranno forse chiare certe dinamiche o certe vicende che riguardano qualcuno. Tempo di verità svelate.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Venere continua a rendere fantasioso e colorato il vostro presente, vivi i pensieri, forti le invenzioni o le visioni. Per un giorno in cui la fantasia non vi mancherà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Quando la precisione incontra la fantasia si possono avere i risultati migliori, le giuste idee. Un po’ quello che vi succede oggi, dunque fate spazio alle proposte.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Avete voglia di essere diretti e sinceri con voi stessi, o con cose e persone di casa, di famiglia. Perché oggi i pianeti insistono sulla chiarezza interiore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Saturno manda in onda spiegazioni e confronti, ma voi vi sentirete un po’ quelli che conducono il gioco, che fanno le domande. Dunque affrontate con serenità la giornata.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questo è il momento giusto per fare qualcosa che esiga attenzione e una certa precisione. Non rimandate, perché oggi avere le giuste qualità per fare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sole, Mercurio e Saturno si danno appuntamento nel vostro segno, sommando energie importante. Oggi si parlerà, si farà luce, si capiranno certe cose.