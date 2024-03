Oroscopo di mercoledì 6 marzo

O roscopo di mercoledì 6 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Dalla logica alla fantasia il passo è breve, specie se lo dice la Luna. Oggi vi sentite più capaci di cambiare, di mettere in discussione regole e abitudini.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Il vostro Urano oggi sente di avere ragione, di poter cambiare qualcosa ma con logica, riuscendo a funzionare. Nessuna paura del nuovo, aprite la mente alla novità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno vi darà ragione con i fatti, forse facendo ciò che dite, o dimostrando comunque di essere d’accordo con voi. A volte non servono le parole.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna vi sfida anche oggi ma in modo diverso. Perché in queste ore sarà importante essere aperti alle alternative, pensando in modo libero ma lineare, trovando spunti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Provate a gestire qualcosa usando più fantasia, inventandovi percorsi e risposte che risolvano un problema senza pesare troppo, senza farvi sentire obbligati a farlo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Nonostante quel Saturno che vi osserva, oggi saprete cogliere suggerimenti e idee diverse, intuendo prima ancora di capire. Perché anche la Vergine sa sognare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentite di dover forse cambiare qualcosa, di dovervi lasciare alle spalle inutili dettagli o perdite di tempo di qualcosa che non serve più. Capite che cosa lasciar andare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Anche per oggi, saprete rispondere a chi o a cosa vi sfida, vi studia e vi pesa. Ma oggi lo farete con originalità, senza paura di allontanarvi troppo dalla realtà.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Le migliori intese oggi passeranno dalle azioni, dal fare concreto possibilmente collaborando con qualcuno. E sarà proprio facendo che incontrerete le persone.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Siate coraggiosi, non abbiate paura e fidatevi invece della Luna che anche oggi sarà al vostro fianco. Potete permettervi originalità e fantasia, tanto funzionerete sempre.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sentite il bisogno di potervi appoggiare a qualcosa di concreto, di potervi fidare di parole e di fatti che vi diano sicurezza, che non dicano bugie. Cercando troverete tutto questo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Ottimi gli equilibri della giornata, la concreta possibilità di fare e di stare con gli altri prendendo solo il meglio da tutti. Perché oggi non vi manca nulla per essere felici.