Oroscopo di sabato 16 marzo

O roscopo di sabato 16 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Nonostante siate vicinissimi a Mercurio, qualcosa sembra bloccare o rallentare le vostre parole, i discorsi e gli scambi in genere. Rimandate a domani ogni chiarimento.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Nonostante sappiate che sia necessario fare qualcosa, nelle prossime ore non sempre avrete la voglia o la possibilità di farlo. Non imponetevi nulla.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Le emozioni oggi non hanno bisogno di obblighi, di quei doveri che forse non capite e che non accettate. Dunque dite di no a chi vorrebbe imporvi qualcosa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcuno vive emozioni bloccate, un po’ complesse, non sempre gentili. Ma voi non fateci caso, perché non è colpa vostra, non ce l’hanno con voi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Davvero non il giorno migliore per parlare di progetti, o per immaginare un futuro o un destino insieme a qualcuno. Perché oggi non vi ascolterebbero.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Nutrite pensieri e preoccupazioni relative ad una questione di lavoro ma, così facendo, sottraete attenzione a certe persone. Decidete cosa sia più importante.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Oggi date importanza alle cose che davvero contano, date la priorità a tutto ciò che vi piace e vi appassiona. Tutto il resto può attendere per questa volta.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Lasciate che qualcuno provi a convincervi di essere più liberi, che ci sia chi smuova pensieri e passioni, facendovi vivere una giornata piacevole e interessante.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Mettete a tacere certi blocchi o quelle responsabilità che oggi non vi aiuterebbero a vivere, con la giusta leggerezza, un amore, una relazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non sempre avrete voglia di occuparvi delle piccole cose di ogni giorno, preferendo vivere di parole, di rapporti, di realtà che si scambiano e che si condividono.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Ci sono giornate che ci chiedono di scegliere. Oggi, ad esempio, dovrete decidere se occuparvi di piccoli impegni o se invece divertirvi, rilassarvi senza pensare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcosa vi impedisce di esprimere i sentimenti in casa, con le persone che vi sono davvero vicine. Forse siete troppo responsabili, o forse distratti da cose.