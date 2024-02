O roscopo di sabato 17 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Oggi qualcuno sembra essere in vena di domande e di dubbi, per fortuna la Luna vi aiuterà sempre a dire, a rispondere a chi si aspetta conferme o verità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Plutone oggi semina in voi il dubbio, a volte un sospetto, e voi dovrete proteggere la vostra energia. Fate di tutto per non esagerare, per essere obiettivi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Urano oggi si scontra con il vostro Mercurio, per questo potreste percepire una certa fretta o insofferenza che però non sempre vi aiuta o vi serve. Andate piano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Tutto appare tranquillo, facile, eppure qualcosa sembra insinuare un’energia non sempre leggera in voi. Convincetevi che non vi è nulla di sbagliato.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Possibile che oggi, approfittando del sabato, siate molto riflessivi in termini di cose da fare, di obiettivi e di concreta possibilità di ottenere qualcosa.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Il vero nemico rispetto alla fortuna di oggi potrebbe essere la fretta, la non capacità di saper aspettare il momento adatto. Imponetevi una certa calma.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Passione, desiderio e bisogno di vivere cose speciali. Questo vi propone quel Plutone così vicino a Venere. Dunque raccogliete la sfida e fate sul serio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcuno sembra intrigarvi e incuriosirvi grazie al suo modo di fare mai del tutto chiaro. Riportate ogni cosa a livello interiore, intimo, divertendovi a capire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna opposta oggi vi spinge ad agire, a reagire sempre alle cose del sabato. Dunque liberatevi da legami o da vincoli per vivere spontaneamente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Saranno frequenti le domande circa il da farsi, circa il senso di certe azioni o impegni. Perché la giornata vi aiuterà a capire meglio certe dinamiche, dunque ascoltatevi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Marte, Venere e Plutone oggi sono molto vicini tra loro e proprio in Acquario. Questo indica un momento in cui capire il valore della vita professionale e privata.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Oggi la Luna sembra volervi liberare dall’abbraccio pesante di Saturno. Come? Spiegandovi che il sabato è fatto per amare, per stare con le persone giuste.