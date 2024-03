Oroscopo di sabato 2 marzo

O roscopo di sabato 2 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Una persona vicina vive passioni e fantasie intense, forti, a volte anche eccessive. Voi però siate aperti a proposte e iniziative per non spegnere il suo entusiasmo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna, opposta, oggi vi sfida a fare le cose sul serio, mettendoci entusiasmo, voglia di provare e di esserci. Cercate di rendere speciale il momento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Usate l’immaginazione per risolvere o per gestire piccole questioni, per alleggerirvi di compiti e complicazioni, così poi da sentivi più liberi di fare ciò che vi piace.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sarà un giorno inaspettatamente divertente, luminoso, fatto di idee e di proposte, con passioni veloci e qualche momento luminoso. Difficile la noia.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Una forza interiore vi spinge a ricercare qualcosa di più e di meglio, a muovervi per conquistarvi una giornata intensa, ricca di emozione, carica di spunti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Una Luna un po’ complessa, oggi vi spingerà a parlare esprimendo passioni e speranze, usando una libertà di linguaggio non troppo frequente dalle vostre parti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Attenzione a distinguere le idee e la fantasia migliori da queli impulsi nel fare che vi arrivano senza un perché. Non lasciate che le emozioni decidano troppo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Per dimenticare certe questioni oggi vi caricherete di passione e di fantasia, distaccandovi così da pensieri che non vi piacciono. Alleggerite il mood del momento.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Facile vivere desideri e visioni senza un senso, accogliendo la fantasia del presente senza chiedersi il perché. Siate coraggiosi e ascoltate l’istinto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Giornata ricca di sogni, di una particolare fiducia che vi spingerà a dare retta a voci e occasioni non sempre così facili. Metteteci un po’ di coraggio e di passione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Per risolvere e per gestire una questione di lavoro, dovreste usare energie speciali, idee che non sempre tirate fuori dal cassetto. Per questa volta dovete essere coraggiosi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Oggi riuscite a connettere la calda immaginazione di Nettuno con le vostre emozioni, trovando risposte e conferme a piccole insicurezze. Per stare bene.