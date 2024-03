Oroscopo di sabato 23 marzo

O roscopo di sabato 23 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno oggi sembra non sentirsi troppo forte o apprezzato, forse perché vive emozioni incerte, non chiare. Siate generosi e comprensivi con chi forse non sa.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna può impedirvi di vivere entusiasmi o passioni in modo facile, ma non potrà, però, spingervi a rinunciare ai sogni e ai progetti che accarezzate da tempo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcosa di intimo e di personale oggi sembra rallentare certe visioni, la voglia o il bisogno di inventarvi bellezza e diversità. Non fatevi condizionare da niente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Attenzione a non dire niente che possa, in qualche modo, ferire qualcuno e mettere in discussione certe idee, certi programmi condivisi. Siate cauti con le parole.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Se affronterete con eccessiva emotività una questione pratica potreste guastarne i risultati, o rendere il tutto meno bello, meno facile e possibile. Attenzione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Nonostante una certa intransigenza, e uno spiccato spirito critico verso le cose del momento, il vostro modo di fare sarà apprezzato da chi amate, da chi lavora con voi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non ascoltate quelle strane voci che oggi vi consigliano di non preoccuparvi di niente, di trascurare certe realtà. Agite in modo responsabile e logico per non sbagliare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avete voglia e bisogno di condividere certe iniziative. Il tutto funzionerà, per oggi però non aspettatevi grandi accoglienze o grandi riconoscimenti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Nelle prossime ore vi verrà spontaneo pensare soprattutto a voi stessi, alle cose che vi stanno a cuore e che sono importanti. E sarà facile trascurare qualcuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

C’è chi sembra non aver voglia di ascoltarvi se sarete troppo seri o precisi con le cose parole. Usate leggerezza e fantasia per attirare l’attenzione degli altri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

State facendo le cose giuste, le mosse migliori, ma non tutti lo possono capire. Oggi qualcuno avrà da ridire circa il vostro impegno, voi però non date peso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Le emozioni potrebbero rendere meno facili o fortunate le azioni, le scelte del giorno. Per fortuna, però, Giove saprà comunque risolvere e migliorare ogni cosa.