Oroscopo di sabato 24 febbraio

O roscopo di sabato 24 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sentite come meno presente o vicina una persona, e probabilmente vi piace così. Perché vi sentite più liberi, più capaci di fare e di decidere da soli.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna Piena vi spinge a credere nelle promesse di Giove, a sperare in piccole fortune e in novità che illuminano il presente. Date retta alla Luna.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Forte e chiara la sensazione di aver più bisogno degli altri, di volervi sentire vicini a qualcuno, senza fare ogni cosa da soli. Un invito alla socialità tutto da raccogliere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete bisogno di esserci, di dire qualcosa di bello per migliorare le energie del momento. Evitate insomma quelle situazioni che vi impediscono di parlare, di dire.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Tempo di decidere se davvero avete voglia di mettere in pratica una idea o un’iniziativa. Momento giusto per stabilire fino a dove vi potete spingere, osare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Ospitate la Luna Piena, per questo vi sentite pronti ad un confronto, a parole e discorsi che possano costruire nuove intese e collaborazioni con certe persone.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avete voglia di fare qualcosa da soli, di vivere un’esperienza o una situazione senza condividerla per forza con qualcuno. Muovendovi in modo leggero, gentile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Giornata che farà luce sulla qualità di un rapporto, che vi spiegherà meglio come funziona un’amicizia. Dunque siate curiosi e aperti ad ogni considerazione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Questa Luna potente vi spiegherà qualcosa di più circa il vostro rapporto con il lavoro, con le cose da fare. Il cielo oggi vi suggerirà una mossa, una risposta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Potreste sentirvi piuttosto incerti e indecisi circa l’importanza o l’urgenza di certe cose, di certe realtà. Non è il momento per definire priorità o precedenze.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno oggi sembra fare qualcosa anche se voi non siete troppo d’accordo. Non fatene un problema, forse le cose andranno meglio di come ve le immaginate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Il plenilunio opposto vi invita a capire e accettare qualcosa, una scelta o un’azione da parte di qualcuno. Fate un piccolo sforzo che per semplificare il presente.