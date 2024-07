Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Decisamente la Luna ha un messaggio chiarissimo per voi. Ovvero il non dubitare mai senza aver compreso, il bisogno di capire prima ancora di sospettare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Luna e Mercurio si parlano in ottimo aspetto. Per questo riuscirete sempre a connettere emozioni e pensieri, facendo scelte giuste, intelligenti e precise.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Fidatevi dell’istinto, di quegli impulsi che vi arrivano dalla pancia e che non potete spiegare. Fatelo e basta, perché a volte questa è la cosa migliore da fare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Riuscirete a ripulire la mente da quegli strani pensieri che proprio non fanno bene all’umore, all’energia. Lo farete riflettendo, capendo, accettando.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Concedetevi un momento di calma, di idee che riposano, di azioni che rimandano. Fatelo per godere di un cielo che sta bene anche senza impegnarsi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio è da poco entrato felicemente nel segno e già dialoga con la Luna. Regalandovi la sensazione di benessere, di poter fare mille cose senza paura.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Con il passare delle ore una vicenda poco chiara verrà allo scoperto, aiutandovi così a scoprire la verità, facendovi sentire meglio rispetto a qualcuno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Provate ad essere sempre e comunque chiarissimi nel modo di comportarvi e di parlare. Fatelo per evitare ogni incomprensione o equivoco, perché Plutone complica.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Evitate gli atteggiamenti troppo disinvolti o spiritosi, fatelo per non irritare qualcuno che vorrebbe invece uno stile chiaro e pacato. Siate sensibili agli altri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno sembra essere in vena di confessioni, di ammettere limiti e punti di forza. Dunque trasformatevi in buoni ascoltatori, attenti ai messaggi che vi daranno.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Siate trasparentissimi, dicendo sempre e solo il vero, evitando di cambiare alcuni dettagli magari per far contento qualcuno. Perché le stelle non amano le mezze verità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Saprete usare le giuste parole e i migliori aggettivi parlando con le persone che amate. Succederà grazie ad una Luna che vi aiuta ad entrare nel cuore di qualcuno.