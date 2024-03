Oroscopo di sabato 30 marzo

O roscopo di sabato 30 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Decisamente un giorno in cui avrà sempre ragione la passione, il bisogno di fare liberamente inseguendo sogni e istinti. Rompendo certe regole, anche se non vi piacerà.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non abbiate paura di dire di no a qualcuno pur di fare qualcosa di importante, di ottenere ciò che volete. Ma restando sempre vicini ad una certa logica.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna, opposta, oggi vi vorrebbe più intensi e coinvolti in certe relazioni, con certe persone che si aspettano, da voi, qualcosa di meglio, di più.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Prefissate un obiettivo e poi fate di tutto per raggiungerlo, per ottenerlo, perché sarà importante una certa determinazione. Perché dovrete impegnarvi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

L’amicizia della Luna vi rende tosti, solidi e ruggenti. Qualcosa che non sempre piacerà a chi, forse, vi preferirebbe un po’ meno intransigenti, forse più gestibili.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Attenzione alla Luna, a tutte quelle emozioni che oggi rischiano di complicare un rapporto accendendo insoddisfazioni e polemiche. State lontani da tutto ciò che crea tensione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avrete voglia di comportarvi in modo libero e spontaneo, rinunciando per una volta a rispettare regole o convenzioni, senza avere paura di deludere qualcuno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Quando fate pensate a qualcosa di importante, di nobile e di speciale. Perché oggi la qualità delle vostre azioni sarà misurata, giudicata, e voi vi sentirete osservati.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Difficile far tacere una Luna tanto vicina e tanto calda, passionale. Difficile anche rispettare certi limiti, accogliendo regole o compromessi. Per oggi si fa a modo vostro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di

Attenzione a non ascoltare mai certe voci nascoste, quegli strani consigli che oggi non sembrano affatto servirvi o funzionare. Date retta solo alla logica.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Fidatevi degli altri per vivere o per costruire un sogno, una possibilità che sia però anche concreta, possibile. Difficile riuscire a fare tutto questo da soli.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Questa strana fretta di vivere, innescata da una Luna rovente in posizione non facile, deve essere gestita. Come? Non rinunciando mai ai dettagli, a prendervi cura delle piccole cose.