Oroscopo di venerdì 12 aprile

O roscopo di venerdì 12 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Per oggi saprete costruire ottime intese con gli altri, liberandovi da paure e dubbi, vivendo di petto un rapporto o le situazioni condivise. Approfittatene per amare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Urano inizia a farsi sentire, convincendovi a pensare in modo diverso il vostro futuro, aiutandovi a credere in piccoli colpi di fortuna per il futuro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Oggi la Luna ha bisogno di sentirsi libera di fare e di dire, di trovare della bellezza tra le cose del momento. E voi alleggerite i pensieri, lasciate andare i pesi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Potreste avere voglia di frequentare una persona amica, aprendo ancora di più il vostro cuore e le vostre proposte rispetto a chi è sempre importante.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ascoltatevi attentamente, perché oggi i vostri pensieri sembrano poter indovinare certi destini, saper cogliere progressi e opportunità del futuro.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Attenti a non essere troppo esigenti o diretti con qualcuno, a non far sentire troppa pressione, specie sul lavoro. Siate comprensivi, accettate di più.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Oggi siete in vena di dare importanza a qualcosa, però condividendo le vostre idee, le iniziative. E subito Venere vi aiuterà ad essere gentili e piacevoli con tutti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Siete forse un po’ preoccupati perché non del tutto sicuri che qualcuno saprà rispettare certe realtà. Ma questo non vi impedisce di essere gentili e comprensivi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna vi spinge ancora a dire e a comportarvi in modo estremamente gentile e simpatico. Così da far tacere blocchi e paure che vi allontanano da qualcuno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Difficilmente vi dimenticate di qualcosa, di quei piccoli impegni con il dovere che, anche per oggi, vi spingeranno a fare, a chiarire, a non trascurare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Forse, per oggi, fareste bene a mettere da parte certi impegni o qualcosa da fare. Forse oggi avete la possibilità di alleggerire certi pesi per stare bene, per essere felici.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non siate troppo severi o precisi con una persona di famiglia che oggi ha bisogno della vostra comprensione, della vostra solidarietà. Perdonate e lasciate andare.