Oroscopo di venerdì 15 marzo

O roscopo di venerdì 15 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

C’è un grande bisogno di dirsi la verità, di ammettere qualcosa, anche se forse non è piacevole, anche se è scomodo. Usate il buon senso e il coraggio dei pensieri.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non avete troppa voglia di fare qualcosa che vi impone logica ma che non vi fa sentire gentili, piacevoli. Fate un piccolo sforzo per non lasciare nulla in sospeso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna abita nel vostro segno, rendendo speciali i pensieri e le parole, aiutandovi ad andare in profondità con certe situazioni che osserverete da vicino.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Dovrete mettere da parte una certa dolcezza per fare tutto ciò che serve e che è necessario, soprattutto sul lavoro. Siate decisi e determinati, non prendete scorciatoie.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Siete in vena di inventare risposte e soluzioni, facendolo anche quando non sembreranno funzionare o servire. Perché voi conoscete il senso delle cose.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Certi dubbi o preoccupazioni di lavoro oggi sembrano bloccare le vostre azioni, le vostre iniziative. Sbagliato, in realtà sapete benissimo che cosa vi serve.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

L’importanza e l’urgenza di certe questioni oggi vi metteranno di fronte al bisogno di agire. Anche se forse non vi piace, anche se non ne avreste alcuna voglia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Una certa fretta di fare e di ottenere rischierà di danneggiare qualcuno intorno a voi. Provate a convincerlo che non ha senso, che dovrebbe invece riflettere meglio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Per oggi le stelle vi consigliano di ascoltare gli altri, di dare ragione a chi vi parla, perché forse vi sbagliate circa una questione. Siate aperti al dialogo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Giornata ideale per prendervi cura di piccole cose, di dettagli e problemi minori. Fatelo adesso, con l’aiuto delle stelle, così da sentirvi poi leggeri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Potrebbe essere una giornata simpatica e divertente, persino carica di idee e di una fantasia speciale. Importante non dare troppo peso a certe cose di casa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Per accontentare qualcuno, oggi dovrete dedicare parte della vostra energia e della vostra attenzione alle cose intime, personali. Ce n’è bisogno.