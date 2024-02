Oroscopo di venerdì 23 febbraio

O roscopo di venerdì 23 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Parole e pensieri si prendono una bella pausa, regalandovi un silenzio che serve a capire, a mettere a fuoco certe realtà. Apprezzate i tempi lenti, quelli che non dicono.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio scatena in voi il gusto per la fantasia, per quelle immagini e speranze senza le quali tutto sarebbe troppo triste, troppo austero. Divertitevi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Decidete di curare di più i dialoghi, facendo attenzione a non dare nulla per scontato, a non essere troppo veloci con i discorsi. Perché qualcuno si muove lentamente.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Oggi non apprezzate la fretta, la velocità, oggi scegliete di fare ogni cosa con una calma e una cura speciali. Intanto Mercurio accende in voi nuovi e bellissimi pensieri.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Finalmente ritrovate equilibrio e leggerezza con le parole, con la qualità dei discorsi e dei confronti. Vi piacerà dire, raccontare, ma senza fretta e con gusto.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La nuova opposizione di Mercurio sembra sfidarvi nel trovare un nuovo look da usare con gli altri. Inventatevi parole o gesti che sappiano movimentare il presente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna vi convince a vivere con calma e lentezza un’amicizia, qualcosa che potete e che dovete fare insieme ad una persona di cui vi fidate. Osservate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Decisamente questo cielo fa il tifo per uno Scorpione che rinuncia alla forza e che usa meglio le parole, aprendosi ai chiarimenti. Siate aperti e comprensivi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Un po’ meno facile vivere e convivere con certe persone che sembrano distrarsi e non dimostrarvi la giusta attenzione. Evitate tutto ciò che vi può innervosire.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Da oggi parole e pensieri sembrano funzionare molto meglio, regalandovi la possibilità di essere capiti, di saper trasmettere pensieri e intenzioni. Tutto si fa semplice.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Mercurio vi abbandona abbassando il volume del presente, la quantità di parole e di discorsi. Intanto la Luna vi domanda più lentezza, più calma per non commettere errori.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Una persona sembra farsi più importante, più vicina. Crescono insomma le occasioni per condividere, per non fare da soli. Siate aperti ad ogni collaborazione.