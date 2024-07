Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Credeteci o no, questo è un ottimo momento per vivere di passione, di fantasia e di voglia di fare qualcosa di bello, di divertente. Parola delle stelle.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcosa di inaspettato, o di nascosto, potrebbe migliorare le vostre emozioni, facendovi subito sentire più forti, più capaci di vivere come vi piace.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno ha voglia e bisogno di sentirsi amato e apprezzato, e voi non dovreste trascurarlo o ignorarlo. Impegnatevi per dimostrare il vostro affetto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete voglia di essere notati, di condividere emozioni e pensieri, forse per sentirvi importanti. Per fortuna, vi muoverete in modo gentile e armonioso.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Marte fa crescere la vostra energia, l’entusiasmo che state sperimentando e che vi consente di vivere al massimo ogni cosa, ogni situazione o realtà.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Lasciate libero qualcuno di fare, di inventare e di impegnarsi. Perché solo così potrete costruire una diversa armonia intorno a voi, sentendovi amati.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Mentre qualcuno sembra essere mosso da grandi energie e da forti passioni, voi preferirete fare a modo vostro, ovvero dimostrando grazia e belle maniere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Meglio collaborare, fare cose insieme a colleghi e persone vicine. Perché la fortuna stavolta passa proprio da qui, dalla capacità di condividere compiti e missioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sole e Marte dialogano, facendo sì che il vostro tono energetico e vitale funzioni, vi conceda coraggio e una certa passione. Per un momento tutto da inventare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Decisamente qualcuno sembra reclamare dolcezza e buone maniere, ecco perché vi sarà richiesto di essere gentili, di non usare mai la forza, di non essere troppo diretti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Siate chiari ma anche comprensivi con le parole, con quei movimenti che raccontano più di ogni cosa. Perché ci sono cieli che hanno bisogno di coccole.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Potreste riscuotere una certa fortuna con le azioni, con gli impegni e la voglia di fare qualcosa di concreto. Non è il momento di pensare o di rimanere fermi.