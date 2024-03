Oroscopo di venerdì 8 marzo  

O roscopo di venerdì 8 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sembra che i sogni oggi riescano ad unire le vostre energie con quelle di una persona speciale, rendendo facili gli amori, bellissimi i rapporti. Magia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sentirete quasi come un obbligo il poter amare una persona, il tutto mentre Mercurio accenderà una fantasia molto speciale. Inventatevi un presente diverso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Oggi c’è bisogno di trovare qualcosa di alternativo per gestire meglio un impegno, un incarico. Usate quell’immaginazione che non vi manca mai.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Oggi vi divertirete a mettere insieme vicende personali e impegni, trovando sempre tempo e energia per ogni cosa. Intanto i pensieri si fanno liberissimi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Tante le congiunzioni che la Luna oggi compie sotto i vostri occhi. Per questo vi sentite emotivamente vicini a passioni e desideri, sempre mossi dal cuore.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Divertente questa congiunzione che unisce il vostro Mercurio a Nettuno, alla fantasia più libera. Un vero invito nel lasciar andare certe logiche e a sognare un po’.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ci sono forze invisibili che, a volte, ci avvicinano a chi amiamo. Proprio come oggi, quando vi sentirete capaci di dare e di ricevere attenzione, affetto e bellezza.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Divertitevi a giocare con le idee, con tutte quelle realtà che qualche volta devono essere cambiate, colorate un po’. Senza temere giudizi o rimproveri.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Le stelle vi chiedono di essere gentili e un po’ pazienti con quelle persone che oggi si dimostreranno molto distratte, lontanissime dalla realtà. Non arrabbiatevi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Nonostante siate – come sempre – estremamente pratici e logici, oggi non potrete non comportarvi in modo libero, leggero. Una contraddizione che vi piace.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Luna, Marte e Venere oggi si uniscono nel vostro segno portando in alto l’energia del cuore. Per questo vi farete capire senza dire, muovendovi, osservando.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Nettuno oggi incontra Mercurio tra le vostre stelle, ecco perché convincerete qualcuno dell’importanza dei sogni, dei pensieri che vanno lontano.