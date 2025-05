Ariete 21/3 — 20/4

Mentre Marte ti spinge a fare solo le cose che ti piacciono regalandoti momenti che ti viziano, ecco che qualcuno perderà tempo con le solite domande e con quelle indecisioni che ritardano tutto. Tu, però, vai avanti: non fermarti e non rinunciare a niente.

Toro 21/4 — 21/5

Venere attraversa un momento delicato, convincendoti a vivere e a nutrirti di fantasia, rifugiandoti spesso nei sogni e nelle fortune del destino che non ti aspetti. Non avere paura di sembrare inconcludente: approfitta del momento e di ciò che ti viene incontro.

Gemelli 22/5 — 21/6

Esistono istanti incantati, attimi magici in cui possiamo finalmente convincere qualcuno a seguirci, ad ascoltare le nostre proposte per vivere ciò che amiamo. Giove si farà più simile a te, alle tue esigenze e preferenze. Per questo ti sentirai capita e rispettata.

Cancro 22/6 — 22/7

Nonostante Mercurio cerchi di farti pensare sempre in grande, amplificando le idee e la voglia di vivere qualcosa di importante, tu riuscirai a goderti una profonda calma interiore. Ti aiuterà a non esagerare, con niente e nessuno. Tutto si fa a misura di Cancro.

Leone 23/7 — 22/8

Plutone smette di criticare ogni cosa, ogni tuo pensiero e movimento. Per questo hai voglia di lasciare andare e di non preoccuparti troppo. Goditi un cielo che ti vuole spontanea, un tempo leggero che coccoli le tue emozioni e sappia farti sorridere.

Vergine 23/8 — 22/9

Ora che i pianeti ti lasciano finalmente tranquilla, hai voglia di qualcosa di bello, intenso, speciale. E il cielo ti accontenterà. Perché il tonico sestile tra Giove e Mercurio crea buone connessioni con chi ami, tanto da sentirti capita. Un piccolo dono.

Bilancia 23/9 — 22/10

Nettuno porta con sé una certa fretta e anche un po’ di confusione nel modo di relazionarti con gli altri, di amare e di stare vicina al cuore di qualcuno. Fai pure, solo presta attenzione a non inseguire passioni o desideri sbagliati, a non esagerare mai con i sentimenti.

Scorpione 23/10 — 21/11

Dovrai ripromettere a te stessa di non rinunciare a niente, di non cambiare idea solo per rendere le cose più facili o meno intense. Non arrenderti, nemmeno quando ti sentirai sola ad affrontare una sfida, nemmeno quando Plutone ti racconterà mille bugie.

Sagittario 22/11 — 21/12

Ci sono momenti in cui è importante saper mettere da parte regole e doveri, per vivere il meglio che il destino ci offre e regala. Proprio come ora, con persone che si avvicinano chiedendoti qualcosa di bello in cambio. Sentiti pronta e capace di incontrare.

Capricorno 22/12 — 20/1

A volte, rinunciare o prendersi una pausa per riflettere è un atto di responsabilità, non una colpa. Venere è troppo confusa per suggerirti le scelte giuste e le mosse migliori, specie con il lavoro e gli impegni. Fermati a pensare e rimanda le decisioni importanti.

Acquario 21/1 — 19/2

Plutone si prende una lunga pausa, smettendo di rendere utili i dubbi e costruttive le domande. Insomma, meglio tacere per evitare di dire qualcosa di non vero e per non lasciarti confondere da stelle poco sincere. Accetta solo ciò che ti suggerisce la logica.

Pesci 20/2 — 20/3

Perché non provi a collaborare con qualcuno? Condividi compiti e meriti, dedicandoti a cose che da sola non potresti fare. Mettici però fiducia e tanta motivazione, vedrai che poi i risultati ripagheranno le tue scelte e la fatica che ci hai messo.