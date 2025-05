Ariete 21/3 — 20/4

Appena prima che Saturno entri nel tuo segno, ricordandoti tutte le tue responsabilità, ecco che il Sole ti aiuta invece a brillare in modo lieve e dolce, esprimendo bene la tua energia e la voglia di esserci. Fidati del tuo look, delle tue reazioni.

Toro 21/4 — 21/5

Ci sono momenti che ti chiedono semplicemente di andarci piano, di non fare troppe domande alle stelle e alle persone vicine, perché tanto non servirebbe. Accetta i silenzi e le piccole rinunce, convinciti che sia solo un momento di pausa per poi fare meglio.

Gemelli 22/5 — 21/6

Hai voglia di accogliere questo Sole che ti porta entusiasmo e vitalità, ma a modo tuo. Ovvero senza mai esagerare, distinguendo le passioni dagli sforzi inutili, risparmiando la tua energia per affrontare solo ciò che davvero ti interessa. Sai essere selettiva.

Cancro 22/6 — 22/7

Questa volta dovresti davvero ascoltare le stelle e fare come ti suggeriscono, mettendo grande fantasia e un pizzico di follia nei tuoi progetti, nelle cose che ti stanno a cuore. Avrai voglia di credere in un futuro che ti vuole bene, pronta per ricevere i favori del cielo.

Leone 23/7 — 22/8

Ogni tanto sai ritrovare il tuo ruolo e decidere, prendendo l’iniziativa, anche per gli altri. Proprio quello che succederà in questi giorni, quando dirai basta a certi equilibri per cambiare e migliorare un’intesa, dimenticando ciò che non ti piace.

Vergine 23/8 — 22/9

Urano ha in serbo qualche sorpresa: realtà e situazioni che forse non avevi previsto e a cui dovrai adattarti, magari divertendoti un po’. Metti da parte ogni rigidità e fidati dei buoni propositi, di quel modo di guardare alle cose libero e senza schemi.

Bilancia 23/9 — 22/10

Le situazioni che esprimono ordine e buon gusto ti danno sempre forza, ti fanno sentire al posto giusto, sicura di poter dare il massimo. Sole e Saturno ti propongono una settimana comoda, capace di soddisfare il tuo bisogno di bellezza, ma anche di precisione.

Scorpione 23/10 — 21/11

La parola d’ordine sarà calma, cioè la capacità di aspettare il momento giusto, senza inseguire le idee. Le stelle ti consigliano di non andare mai di fretta, coltivando l’arte del tempismo e accettando anche quei silenzi che dicono più di certe parole.

Sagittario 22/11 — 21/12

Qualcuno sta cercando di mettere alla prova la tua energia e la tua capacità di credere in qualcosa, senza mai cambiare idea. Accetta la sfida e lasciati guidare dai pensieri che ti illuminano, dimostrando di saperci mettere sempre quel calore che ti contraddistingue.

Capricorno 22/12 — 20/1

Capisci che alcune cose sono destinate a cambiare, forse in modi che non ti piaceranno molto. Per questo dovresti immaginare reazioni e risposte a scenari nuovi, a proposte diverse. Sforzati di essere più flessibile davanti a ogni situazione e all’imprevisto.

Acquario 21/1 — 19/2

Succede che il Sole e Saturno si parlino, rendendoti molto più facile comprendere (e magari anche far contento) chi ami. Dunque un cielo che ti dà la possibilità di condividere pensieri e impressioni, che non ti vedrà mai troppo ferma sulle tue posizioni.

Pesci 20/2 — 20/3

Non ti mancherà la voglia di raccontare e descrivere ciò che pensi, condividendo idee e impressioni a cielo aperto. Ma lo farai usando parole diverse, forse per farti notare. Vivi da vicino le tue piccole responsabilità, tutte quelle cose che non puoi trascurare.