Ariete 21/3 — 20/4

A volte ti servono coraggio e un pizzico di incoscienza per goderti davvero certe emozioni, per stare bene con te stessa e con le cose che vorresti provare. Vivi a piene stelle il tuo momento, contando su quel Marte che ti porterà lontano con il cuore e il pensiero.

Toro 21/4 — 21/5

Nonostante la tua Venere sia distratta e incerta, qualcuno ti aiuterà a ritrovare l’equilibrio, dando un nuovo sapore al momento. Tanto che deciderai di passare all’azione e di mettere tutto in discussione per agire diversamente. Non esagerare però con le iniziative.

Gemelli 22/5 — 21/6

Con Mercurio ritroverai un senso e una direzione, ti schiarirai le idee e ti sentirai più forte e capace di prima. Sullo sfondo di un Giove che si carica di entusiasmo, facendoti incontrare persone che ti convincono a non rifiutare più niente.

Cancro 22/6 — 22/7

Qualcuno si comporta in modo deciso, chiedendoti di essere flessibile e di mettere passione in ciò che vivi. Per fortuna sai come esserci. Cerca soltanto di indovinare meglio il senso delle cose prima di accettare e di entrare a far parte di un sogno o di un’avventura.

Leone 23/7 — 22/8

Giove ti carica di ottimismo e di pensieri positivi, permettendoti di costruire senza rinunciare a nulla di importante. Un look cosmico che soddisferà anche chi, accanto a te, nutre grandi aspettative. Non ti manca nulla per essere al top.

Vergine 23/8 — 22/9

Mercurio ti restituisce slancio e armonia in amore e nelle relazioni. Meglio così, perché incontrerai chi vive un’energia così forte da non volersi accontentare. Raccogli nuove occasioni e coltiva altri sogni: questo è il momento giusto.

Bilancia 23/9 — 22/10

Il cielo ti insegna che esiste bellezza persino nel caos e nel disordine, e che ci sono cose che vale la pena di vivere. Arrenditi al destino immaginando qualcosa di meraviglioso, senza mai preoccuparti troppo dei dettagli e delle tante, troppe regole.

Scorpione 23/10 — 21/11

Agisci sicura, seguendo la scia di un Marte che ti dà la forza di aprirti a nuove occasioni e a diverse possibilità. Concentrati su te stessa, sapendo di essere al centro di tutto e di avere la capacità di fare meglio e di più. Stavolta il successo dipende soltanto da te.

Sagittario 22/11 — 21/12

Hai molte ragioni per pensare in positivo e sperare in cose migliori. Perché Mercurio riparte, aiutandoti a credere negli altri e in quelle promesse che possono cambiare rapidamente il corso del destino. Fidati del tuo cielo, concediti tante piccole avventure.

Capricorno 22/12 — 20/1

Saturno è tosto e diretto, proprio come te. Per questo saprai fare le scelte giuste e incontrare le persone a te vicine, comportandoti da vera leader e concentrandoti su tutto ciò che davvero conta. Dai retta solo a te stessa, senza nutrire troppi dubbi o lasciare spazio alle esitazioni.

Acquario 21/1 — 19/2

Senti il bisogno di vivere una passione da vicino e intensamente, aggiungendo energia ed entusiasmo a qualcosa che stai condividendo. Credi in quello che fai, conta sugli altri e sulle loro capacità. Dimostra di non essere a corto di visioni e proposte.

Pesci 20/2 — 20/3

Sogni e passioni si muovono liberamente, regalandoti una settimana leggera, che non si prende troppo sul serio e che ti farà stare bene. Coltiva il desiderio di fare solo ciò che ami, ma ricorda anche di contare su chi ha tantissima voglia di tenerti stretta.