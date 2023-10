U n nuovo store green, le migliori tecnologie e l'impegno per prendersi cura dei pet a casa, al parco giochi e all'ospedale. Arcaplanet è in prima linea per rendere le vite di pet e padroni più facili e felici

Negli ultimi anni le nostre giornate sono diventate sempre più frenetiche, soprattutto per chi vive in città. Il tempo dedicato agli amici a quattro zampe è sempre meno ed è sempre più difficile da trovare, nonostante i benefici per entrambi siano innumerevoli.

Sebbene i padroni di animali domestici abbiano imparato a scandire i loro ritmi per non far mancare niente ai pet, servono energie e ore per prendersi cura di loro soprattutto quando stanno male. Ecco perché Arcaplanet ha messo al centro del suo impegno il cliente a partire dalla spesa, che deve essere il più facile e veloce possibile, ma senza rinunciare alla possibilità di variare e scegliere la qualità.

Spesa per i pet: acquistare è sempre più veloce

L’esperienza in-store è stata ripensata in occasione dell’apertura del nuovo negozio in Via Marghera 36 a Milano, dove gli acquisti diventano più rapidi grazie alla nuova suddivisione degli scaffali. I prodotti sono divisi per necessità (cane, gatto, piccoli animali, mondo del gioco e degli snack, mondo della casa e del viaggio) anziché per merceologia.

L’esperienza cambia grazie a un’esposizione più qualitativa e segmentata, per permettere di scoprire e provare prodotti sempre più adatti alle esigenze e gusti di ogni animale domestico.

Spesa per i pet: le innovazioni tecnologiche

La varietà di prodotti e la qualità dell’offerta sono al centro dei valori di Arcaplanet, che da anni si assicura di favorire la dieta adatta ad ogni pet. Per questo, l’azienda si avvale anche delle ultime scoperte tecnologiche (come i distributori di cibo e acqua divisi per bisogno che ora sono programmabili con orari e quantità desiderate).

Altre innovazioni riguardano il settore dello svago, come Playology, che rinnova l’approccio ai giocattoli, aggiungendo profumazioni completamente naturali per un tempo di gioco 7 volte più lungo mentre l’applicazione del Dri-Tech anti-bava, unita a peluches più resistenti ai morsi, li rende più asciutti e puliti.

I momenti di svago sono fondamentali per i pet, ma anche per noi: ci consentono di creare un rapporto con loro, dimostrargli che gli vogliamo bene e osservarli mentre si divertono. Nei negozi vi è una sezione dedicata ai giochi e una riservata agli snack che li motivano ad imparare e li premiano quando lo meritano.

Tutte le novità del negozio di Arcaplanet

Le innovazioni riguardano anche gli angoli dedicati alla pulizia e guinzaglieria, dove i prodotti saranno raccontati con maggiore semplicità. Anche l’esclusiva Pet Wash Experience si rinnova con nuove luci dalle tonalità soffuse e personalizzabili.

Tra i servizi offerti nella nuova sede c’è anche l’assicurazione pet, la possibilità di lasciare la spesa in negozio e farsela consegnare a domicilio e un’area di “consultazione” con pet specialist che consigliano i prodotti migliori per i cuccioli.

I negozi sempre più sostenibili

Arcaplanet

Ma il cambiamento più importante è la scelta di impattare il meno possibile sull’ambiente: tutti i materiali e gli elementi fisici del negozio sono realizzati con materiali sostenibili e 100% riciclabili.

Vernici ecologiche, pavimenti ottenuti con processi a ridotte emissioni di carbonio e una parete green pensata per assorbire CO2, si affiancano all’utilizzo di cartone di origine riciclata e nuovamente riconvertibile alla fine del ciclo di vita, permettendo di ridurre l’impatto ambientale da plastica del 90%. Lo store è a tutti gli effetti green, non solo nel layout: persino l’energia elettrica è prodotta al 100% da fonti rinnovabili ed è ottimizzata in modo da risparmiare il 25% sui consumi energetici.

L’impegno per la salute degli animali

Happy Friends Ospedali Veterinari

Gli sforzi di Arcaplanet per assistere animali e padroni non sono limitati alla vendita di prodotti. L’azienda ha infatti recentemente acquisito tre strutture veterinarie: MyPetClinic (Milano), HappyFriends di Curno (in provincia di Bergamo) e Happyfriends di Verano Brianza (in provincia di Monza Brianza). Le tre strutture offrono servizi veterinari completi e hanno attrezzature all’avanguardia unite a team di veterinari altamente qualificati.

Grazie all’aiuto di Arcaplanet, le strutture verranno potenziate a livello formativo e di comunicazione, ma manterranno indipendenza medica e scientifica.